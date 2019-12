Oroscopo 2020: cosa ha in serbo il nuovo anno per i nati sotto il segno del Cancro secondo le previsioni di Paolo Fox, Branko e Capitani.

A pochissimi giorni dall’arrivo del nuovo anno, impazzano come sempre le previsioni nei campi del lavoro, della salute e dell’amore per i vari segni zodiacali. A effettuarli ci pensano i esperti in questo ambito: Antonio Capitani, Branko e Paolo Fox. Dopo le previsioni 2020 per il segno del Leone, vediamo quindi l’oroscopo per i nati sotto il segno del Cancro per il nuovo anno.

Oroscopo Cancro 2020: Antonio Capitani

Secondo l’esperto Capitani il 2020 sarà un anno importante per il Cancro, soprattutto in ambito lavorativo in quanto potranno essere prese delle decisioni molto importanti. L’opposizione nel segno di Giove, Plutone e Saturno potrebbe provocare dei rallentamenti, ma con un’opportuna opera di mediazione potranno essere raggiunti dei risultati molto importanti. L’influsso, sempre negativo di Giove e Plutone, inficerà invece maggiormente la gestione dei soldi dei nati del Cancro; infatti potrebbero essere effettuati degli investimenti errati o comunque non particolarmente convenienti, per cui bisogna prestare attenzione per amministrare con criterio i propri risparmi.

Ciò non vuol dire che non ci si potrà concedere qualche spesa folle, ma l’importante è non esagerare.

E per quanto riguarda l’amore? Il campo sentimentale vedrà i nati sotto il Cancro su un duro banco di prova nel rapporto con il proprio partner; nello specifico, secondo Capitani, sarà molto importante far rinascere la passione e l’entusiasmo per donare nuovo vigore al rapporto. I single, invece, potranno incontrare delle persone interessanti, ma diverse rispetto ai propri canoni. Anche in questo caso, attenzione all’influsso di Giove e Plutone, per evitare situazioni potenzialmente complesse.

Cosa prevede Branko per il 2020

Secondo Branko, invece, il 2020 per il Cancro dovrà essere un anno interamente dedicato all’amore; infatti, pur dovendo dedicare parte del proprio tempo al lavoro e agli impegni della vita quotidiana, i sentimenti rivestiranno un ruolo molto importante nel corso di quest’anno.

Secondo Branko, sia che si viva già un rapporto di coppia sia che invece si sia ancora single, le particolari posizioni astrali, favoriranno le relazioni sentimentali che saranno amplificate e sentite ancora in modo più forte dalle persone.

A parte l’amore, Branko invita i nati del Cancro a prestare attenzione alle spese, cercando di evitare quelle non necessarie, e soprattutto facendo in modo di non effettuare investimenti azzardati che potrebbero risultare poco convenienti. Attenzione, perché anche per Branko la posizione di Plutone e Giove che potrebbero influenzare negativamente le varie attività del Cancro.





Cosa prevede Paolo Fox per il 2020

Su una lunghezza d’onda leggermente diversa si trova invece Paolo Fox che per il Cancro divide l’anno in due parti: la prima che si presenta leggermente più faticosa mentre la seconda risulta sicuramente molto positiva.

Questa divisione sarà valida nei diversi campi dell’oroscopo. Nell’amore infatti i primi mesi serviranno per conoscere nuove persone e per allontanare quelle che si riterranno non adatte per la propria personalità mentre nella seconda parte dell’anno, forti delle precedenti esperienze, sarà possibile fare delle scelte oculate.

Nel campo lavorativo, il Cancro viene da due anni abbastanza difficoltosi ma nel corso dell’anno 2020 potranno essere risolte alcune situazioni che permetteranno di impegnarsi nelle varie attività con ritrovato slancio e poter ottenere finalmente i riconoscimenti sperati. Infine attenzione alla gestione dei soldi: da evitare le spese inutili.