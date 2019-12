Oroscopo 2020: cosa devono aspettarsi i nati sotto il segno dei Gemelli secondo le previsioni di Paolo Fox, Branko e Antonio Capitani.

Cosa succederà nel 2020? Questa è la domanda che tutte le persone che seguono quotidianamente l’Oroscopo e i segni zodiacali si pongono quando la fine dell’anno si avvicina. Per avere delle indicazioni su quali possono essere le possibili evoluzioni dello zodiaco per il 2020 bisogna affidarsi alle previsioni che effettuano i principali esperti di questa materia. Sicuramente molto interessanti e accurate quelle effettuati da Branko, Paolo Fox e Antonio Capitani. Come per tutti quelli nati sotto il segno dei Pesci, vediamo quali sono le previsioni dell’Oroscopo 2020 per i Gemelli.

Branko: Oroscopo dei Gemelli

Secondo Branko, i Gemelli saranno uno dei segni maggiormente fortunati nel corso dell’anno 2020, che dovranno aspettarsi un’ottima notizia all’inizio dell’anno o fine di quello tuttora in corso. Tutto ciò sarà reso possibile dal particolare allineamento dei pianeti che si verificherà nel corso dell’anno e che sarà caratterizzato dal transito di Saturno nel segno dell’Acquario, particolarmente amico dei Gemelli.

Tutti i nati di questo segno saranno caratterizzati da un forte ottimismo che si tramuterà nelle varie sfere delle quotidianità come amore, lavoro e soldi. In ambito professionali, i Gemelli potranno finalmente riscuotere il successo sperato e che potrà anche tramutarsi in entrate monetarie.





Cosa prevede Paolo Fox per i Gemelli nel 2020

Per il segno dei Gemelli anche Paolo Fox prevede un periodo ricco di soddisfazioni; innanzitutto in campo sentimentale dove sin dai primi giorni dell’anno sarà possibile conoscere nuove persone che potranno nel tempo tramutarsi in amori e relazioni sentimentali stabili. Sarà anche l’anno delle decisioni, per cui chi vive già una relazione potrà trovarsi di fronte alla scelta se farla terminare o continuarla per tutta la vita. Il passaggio di Venere nel segno permetterà anche di recuperare delle relazioni che hanno subito un periodo di crisi.

Lo stesso pianeta, inoltre, fornirà un valido aiuto in campo finanziario, facendo migliorare una situazione negativa che si protraeva da diverso tempo. La seconda parte dell’anno, secondo Paolo Fox, sarà foriera di aspetti positivi anche in campo lavorativo, vedendo concretizzarsi progetti che si erano effettuati in precedenza.

Capitani: le sue previsioni per i Gemelli

L’aspetto professionale è quello che secondo Capitani vedrà i migliori risultati per il segno dei Gemelli, grazie alla positiva influenza di Venere, Marte e Saturno che finalmente faranno riconoscere i giusti meriti sul lavoro. Un aumento di stipendio o una promozione sono quindi dietro l’angolo. Anche l’aspetto economico sarà particolarmente interessante, specie nel periodo tra l’inizio di aprile e l’inizio di agosto, grazie al passaggio di Venere. Ma attenzione a Nettuno che potrebbe far effettuare degli investimenti non proprio allettanti o in acquisti incauti.

Meglio quindi lasciarsi guidare dalla saggezza che contraddistingue sempre le persone dei Gemelli. In amore, invece, le relazioni stabili diventeranno ancora più salde, specie se si presterà la dovuta attenzione anche alle esigenze del proprio partner. Per i single invece sarà molto semplice fare nuovi incontri e magari trovare davvero la persona della vita.