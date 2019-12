L'Oroscopo 2020 degli astrologi Paolo Fox, Branko e Antonio Capitani per tutti quelli nati sotto il segno del Leone.

Come ogni anno, nel momento in cui si arriva alla fine dell’anno, trasmissioni televisive e giornali ci forniscono le previsioni per l’oroscopo del nuovo anno, indicando quali saranno i segni zodiacali fortunati e quali invece dovranno impegnarsi maggiormente per risolvere situazioni difficili. Per avere delle indicazioni su come sarà l’anno 2020 per i nati sotto il segno del Leone ci siamo affidati alle previsioni di Paolo Fox, Branco e Antonio Capitani. Come per tutti quelli nati sotto il segno sei Pesci, vediamo cosa prevedono questi esperti per il l’oroscopo 2020 per il Leone.

Le previsioni di Paolo Fox per il Leone

Paolo Fox prevede che il 2020 sia complessivamente un anno positivo per questo segno, soprattutto a partire dal mese di febbraio. In questo periodo, infatti, molto importanti saranno gli incontri di carattere sentimentale, con una forte vena romantica.

Però bisognerà sempre prestare attenzione alle persone che si conosceranno e in particolar modo al fatto che possano tradire.

Per chi ha terminato da poco una stagione d’amore è importante chiudere definitivamente i conti con il passato e aprire il cuore a nuovi incontri, che saranno molto proficui a partire dal mese di marzo, grazie al passaggio di Venere nel segno. Il consiglio in amore è quello di evitare di iniziare delle storie con persone che risultino già impegnate. Invece chi già vive una storia d’amore potrà consolidarla e a metà anno potrà anche prendere una decisione molto importante. Lavoro e soldi vedranno per questo segno un anno altalenante con una fase migliorativa a partire dal mese di ottobre.

L’oroscopo di Branko per il Leone

Secondo Branko invece, la parte migliore dell’oroscopo 2020 per il Leone, sotto tutti i punti di vista, sarà quella iniziale.

Questa fase positiva che deriverà dalla fine del 2019 è dovuta alla particolare posizione della Luna che permetterà ai nati di questo segno di poter realizzare buona parte dei progetti che si hanno in cantiere. La fase altalenante del segno inizierà a partire dal mese di marzo, precisamente dal momento in cui passerà nel segno Saturno con il suo influsso negativo.

Ciò ovviamente non vuol dire che il 2020 non sia un anno da vivere intensamente, anzi al contrario, permetterà di fare delle esperienze uniche che renderanno il 2020 un anno complicato, ma al tempo stesso ricco di colpi di scena e di novità molto importanti. In campo sentimentale, i single potranno fare diversi incontri interessanti e tra questi trovare la persona giusta con la quale condividere la propria vita.

Attenzione anche per questo segno alla gestione dei soldi.





L’oroscopo di Antonio Capitani per il Leone

Antonio Capitani prevede un anno interessante per il segno zodiacale del Leone, soprattutto nel campo del lavoro, dove si potrebbero verificare dei significativi cambiamenti, a condizione però che le relazioni con le persone giuste dal punto di vista professionale siano coltivate e non lasciate al caso. Qualora invece siate già affermati in campo professionale, il 2020 sarà l’anno giusto per consolidare ulteriormente la propria posizione.

L‘influsso positivo di Venere e Marte porterà dei benefici anche in campo economico e precisamente dal mese di aprile con un aumento delle entrate. E per quanto riguarda l’amore? Sicuramente i single avranno l’opportunità di fare diverse conoscenze nuove e ci si potrebbe tranquillamente ritrovare coinvolti in una relazione stabile e duratura. Chi invece ha già una relazione stabile, potrà cogliere il momento per rafforzarla ulteriormente e renderla più stimolante e coinvolgente. Inoltre, chi è stanco del proprio partner potrebbe trovare il momento giusto per troncare definitivamente la relazione.