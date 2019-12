Arriva il nuovo anno e come vuole la tradizione è buona regola consultare l'Oroscopo: il parere di Paolo Fox, Branko e Antonio Capitani per il segno dei Pesci.

Per tutti coloro nati sotto il segno dei Pesci (19 febbraio – 20 marzo) è giunto il momento di affrontare il nuovo anno con grinta e passione. Per loro si prospettano periodi particolarmente impegnativi e relazioni amorose di grosso spessore. Esaminiamo l’Oroscopo dei Pesci secondo i noti ed influenti astrologi Paolo Fox, Branko e Antonio Capitani.

Oroscopo dei Pesci secondo Paolo Fox

Per il segno dei Pesci, Paolo Fox prevede un anno piuttosto positivo e specifica che la categoria risentirà di buoni effetti soprattutto nel lavoro. In particolare, si ravvisa una attenta riflessione sulle personali capacità nel superare tutti gli ostacoli che si presenteranno. Attraverso la tipica fantasia che caratterizza questo segno, sarà meno complicato tener testa a periodi particolarmente stressanti. Il mesi di gennaio sarà un periodo oltremodo interessante anche sotto il profilo dell’eros.

A Marzo (sotto influenza benevola di Urano) e aprile, la situazione amorosa scende di priorità. Maggio e settembre, le proprie aspirazioni ed energie convergeranno verso un bilancio lavorativo positivo, dettato da un’ottima gestione delle proprie risorse e da stelle propizie.

In quanto a denaro si sarà in grado di pianificare al meglio gli esborsi e di mettere a punto con innata fantasia delle strategie atte a preservare la propria situazione finanziaria, quanto la propria forma fisica. La mentalità sarà aperta ad accogliere opportunità via via più remote al fine di risolvere ogni problematica che si presenti. Per i Pesci, amore ed eros nel 2020 giocano un ruolo fondamentale, e in effetti i periodi di forte armonia con il proprio corpo e con il proprio partner non mancheranno.

Si inizia l’anno con un gennaio scoppiettante.

Si prosegue con un maggio di recupero, in cui l’amore vuole radicarsi all’interno della coppia, appoggiato dall’influenza positiva di Marte. Luglio e ad agosto saranno mesi di relax e di condivisione dei momenti più belli con le persone che si hanno a cuore. Oppure ad un armonioso settembre e ad un più giocoso e provocativo novembre, volto verso il desiderio di un crudo benessere. Da non trascurare, tuttavia, i momenti di crisi all’interno della coppia, ravvisati nei mesi di marzo e aprile.





Il parere di Branko e Capitani

I due astrologi concordano sulla visione del nuovo anno: intravedono nell’oroscopo dei pesci un periodo rivoluzionario, in costante cambiamento e che porterà le novità più disparate di sempre, assorbendo enormemente le forze di questo segno, il quale, però, si presenta attivo ed energico, pronto ad affrontare ogni situazione.

Fondamentale sarà la cerchia di amicizie da instaurarsi per far fronte alle problematiche lavorative e alla gestione delle finanze. In particolare Antonio Capitani esordisce con “Chi trova un amico, trova un lavoro”, affermando che le strade perseguite da questo segno sono destinate a durare nel tempo.

Per i nati dal 7 al 13 marzo, tocca essere scrupolosi e attenti nella scelta delle persone da avere al proprio fianco e guardarsi da individui imbroglioni, cosa che sembra riversarsi non solo sul piano lavorativo, ma anche in quello monetario. Sebbene l’anno risulti prospettarsi abbastanza redditizio, non lasciarsi affidare ad affari poco chiari e ingannevoli. Aumenta l’affiatamento nelle coppie, le quali saranno in grado di mettere a punto dei progetti futuri duraturi, inclusa la pianificazione dell’arrivo di un bambino.

I rapporti si prevedono estremamente calienti e soddisfacenti, tanto da indurre alla formazione di coppie salde e durevoli. Giove, Saturno, Urano e Plutone sono i protagonisti del 2020, protettori del segno dei Pesci. Prepararsi, quindi, a continue scosse che sconvolgeranno il quotidiano e le proprie abitudini, cosa che non necessariamente significherà una sconfitta. Questo segno sarà in grado di reggere il passo mettendo in gioco ogni forma di resistenza e arma, in cui la più potente è proprio la sua fantasia.