Oskar Arngarden è un prete, ma anche un appassionato di sport: ecco il segreto del suo successo.

Si chiama Oskar Arngarden, e tecnicamente è un prete. Il suo aspetto affascinante e i suoi allenamenti a crossfit lo hanno reso però una vera e propria celebrità sui social.

Oskar Arngarden

Originario della Svezia, Oskar Arngarden è molto conosciuto sui social per due motivi: la sua bellezza e i suoi allenamenti di crossfit. Peccato però -per le fan – che si tratti di un prete, e infatti non mancano foto di lui con i tipici abiti indossati dai monaci luterani. Sui social ha centinaia di followers tra maschili e femminili, e ovviamente ad avergli consentito di ottenere maggiori seguaci sono proprio i suoi addominali scolpiti e il suo fisico da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oskar (@crossfitpriest) in data: 19 Nov 2019 alle ore 4:42 PST







Oskar è nato nel 1985, ed è prete da quando aveva 27 anni. “Il mio rapporto con Dio si basa sulla preghiera, per questo valorizzo parole come ‘grazie’, ‘scusa’ e ‘aiuto’.

Queste tre parole mi rendono consapevole di ciò che fa bene alla mia vita mi insegna a combattere ogni giorno”, ha scritto sui suoi profili social. Oltre a svolgere l’attività ecclesiastica svolge anche quella di allenatore in palestra, e in molti saranno rimasti stupiti nel vedere la quantità di tatuaggi (tutti a tema religioso) impressi sulle braccia muscolose del prete-social. Sul suo essere un “prete amante del crossfit” ha scherzato lui stesso, e ha chiamato il suo profilo Instagram crossfitpriest. Il suo seguito sui social è davvero pazzesco, e tra una messa e un allenamento Oskar non perde occasione per dare ai suoi seguaci consigli di fede e di sport.