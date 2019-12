Brutte notizie per X Factor che chiude l'edizione con un crollo di ascolti e la finale meno seguita della storia del programma.

Nella serata del 12 dicembre si è concluso X Factor 13. Dopo un calo di ascolti continuo, la finale è stata la meno vista di sempre, in perfetto stile con l’andamento negativo dell’intera edizione: i dati.

Crollo di ascolti per X Factor 13

X Factor 13 non è riuscito a risollevare gli ascolti nell’ultima serata. La concorrente Sofia Tornambene, in arte Kimono, è stata la vincitrice dell’edizione che ha riscosso ben poco successo. Speravano che la finale potesse essere una degna conclusione di X Factor 13 ma così non è stato. Nonostante lo spettacolo di Robbie Williams, l’ospite internazionale e l’esibizione dell’acclamato Ultimo, il programma ha chiuso la finale su TV8 con il 2.8% di share, pari a circa 622mila spettatori. Su Sky Uno, invece, coloro che hanno dedicato la serata alla visione della finale sono stati solo 796mila, con il 3.69% di share.

Finale di X Factor 12: fu la più seguita

Se quest’ultima edizione di X Factor ha subito un continuo calo di ascolti che è culminato con la finale meno seguita, il contrario è avvenuto lo scorso anno.

Il talent show di Sky, nella 12esima edizione del 2018, ha registrato i risultati migliori di sempre. X Factor 12 aveva incoronato il rapper Anastasio, amatissimo dal pubblico per il suo inedito rivoluzionario: “La fine del mondo”. La finale era stata seguita da 2milioni e 824mila di spettatori, con uno share comprensivo del 13%. È stato record anche per quanto riguarda i voti: si è trattato dell’edizione maggiormente votata in assoluto: sono stati oltre 48milioni le scelte espresse dai telespettatori nel corso dell’intera edizione.