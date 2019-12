È la giovanissima Sofia Tornambene, originaria di Civitanova Marche, la vincitrice dell'edizione 2019 di X Factor

È Sofia Tornambene la vincitrice dell’edizione 2019 di X Factor. La 16enne originaria di Civitanova Marche ha convinto pubblico e giuria, regalando la gioia della vittoria al proprio giudice Sfera Ebbasta.

Sofia Tornambene vince X Factor 2019

Si è da poco conclusa la finale di X Factor 2019 che ha decretato la vittoria della giovanissima Sofia Tornambene. Sul palco del Mediolanum Forum di Milano si erano presentati i quattro concorrenti del talent di Sky, rimasti in gara dopo le selezioni delle prove live. Il giudice Samuel, della categoria band, è riuscito a portare in finale ben due gruppi, ovvero Booda e Sierra. Malika ha portato Davide Rossi, mentre a rappresentare le under donna ci ha pensato la giovane Sofia Tornambene. Senza concorrenti, invece, Mara Maionchi.

Alla fine a ricevere il premio dalle mani del rapper salernitano Anastasio, vincitore della scorsa edizione del talent, è stata Sofia Tornambene.

La ragazza, guidata da Sfera Ebbasta, ha convinto pubblico e giuria soprattutto grazie all’inedito da lei stesso scritto, dal titolo A domani per sempre. Secondi i Booda, poi Sierra e al quarto posto Davide Rossi.

Una serata all’insegna della bella musica, quella a cui si è assistito nel corso della finale di X Factor 2019. Come super ospite internazionale della serata, si è presentato Robbie Williams, che ha duettato con i ragazzi, interpretando i suoi più grandi successi e alcuni brani tratti dall’ultimo album di Natale “The Christmas Present”. Tra gli ospiti anche Ultimo e Lous and the Yakuza. Il primo si è esibito in un medley delle sue canzoni più amate e ha presentato il nuovo singolo, “Tutto questo sei tu”.

Lous and the Yakuza, a sua volta, ha affascinato il pubblico con “Dilemma”.