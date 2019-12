Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 16 al 22 dicembre 2019

Single, vita di coppia e lavoro: Paolo Fox ha fatto le sue previsioni per l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 dicembre 2019.

Puntuali come ogni sabato arrivano le previsioni realizzate da Fox per l’oroscopo settimanale dal 16 al 22 dicembre 2019.

Oroscopo settimanale Fox dal 16 al 22 dicembre

Sarà una settimana molto positiva per i nati sotto il segno dell’Ariete, della Vergine, della Bilancia e del Capricorno. Giorni difficili invece per i Pesci, segno meno quotato che dovrà fare i conti, sia in amore che sul lavoro, con situazioni impegnative.

Ariete

Grande dose di capacità e intraprendenza sul lavoro e proposte di idee che si riveleranno vincenti. Si invita comunque alla massima cautela in amore perché qualche incomprensione può sempre essere dietro l’angolo.

Toro

Con Venere favorevole potrebbero esserci nuovi incontri e, per le coppie, il pianeta allineato renderà la passionalità eccezionale e il periodo fertile. Il cielo disponibile va sfruttato al massimo anche sul lavoro usando la giusta valutazione delle proprie capacità e possibilità.

Gemelli

La vita affettiva lascia aperto qualche ripensamento.

Meglio quindi mantenere il distacco da tutte le situazioni incomprese o che non si riesce a valutare con equilibrio. Ora che Giove non è più opposto, è giunto il momento di fare le proprie richieste sul lavoro.

Cancro

Venere in opposizione può creare importanti disagi in amore, sia per i single che per le coppie che devono riflettere bene sulle scelte da compiere. L’invito è ad essere prudenti nelle spese e a pensare prima di agire in campo lavorativo.

Leone

La situazione affettiva riceve uno scossone in positivo e se c’è qualcosa da discute e sarà meglio parlare prima di venerdì. Si raccomanda diplomazia durante i colloqui di lavoro e negli incontri del fine settimana.

Vergine

L’amore torna protagonista: chi è nato sotto questo segno potrebbe innamorarsi perdutamente di una persona molto diversa da sé per età o ceto sociale.

Anche per le coppie si prospetta una settimana di ascesa e rivincita personale.

Bilancia

Settimana molto propizia per i progetti matrimoniali e le nuove relazioni soprattutto da venerdì, quando Venere tornerà favorevole. Ci saranno svolte nelle questioni familiari rimaste in sospeso e nei rapporti con i figli.

Scorpione

Attenzione a qualche vicissitudine negativa, magari ad una questione di famiglia, probabilmente all’inizio della prossima settimana. Per il lavoro si consiglia di elaborare nuove strategie per portare avanti progetti o per risolvere problemi legati al passato.

Sagittario

I pianeti sono allineati e questo aiuta lo spirito avventuriero di chi ancora non ha trovato un partner. Per chi vive invece in coppia, non si esclude che in casa possa esserci una persona che non sta bene.

C’è inoltre da tenere sotto controllo una piccola o grande questione di soldi o un problema da affrontare a metà settimana.

Capricorno

Oroscopo convincente quello che riguarda i nati sotto questo segno, con un amore che può essere gratificante e una vita sentimentale all’insegna della forza fisica e della volontà di azione. La curiosità sarà la molla vincente per iniziare qualche lavoro o rivedere una situazione legata al passato.

Acquario

Per i single si prospetta una settimana favorevole, anche se è richiesta prudenza nei rapporti con Toro e Scorpione. Nella vita di coppia va calibrata l’aggressività soprattutto se si ha a che fare con una persona che fa salire in fretta il proprio grado di aggressività.

Pesci

E’ un momento in cui le proprie emozioni vano decifrate con calma. Mercurio è dissonante e qualcosa non va, sia per i single che per chi ha un partner. Sul campo professionale bisogna studiare nuove strategie e andare avanti su nuovi percorsi.