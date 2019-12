Ospiti a Verissimo, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa raccontano il loro amore. L'inviato di Striscia la Notizia confida: "Lei è quello che si vede"

È una delle coppie più amate del piccolo schermo. Lei, brasiliana dal carattere solare e carismatico, fa impazzire centinaia di fan con la sua bellezza travolgente e la sua simpatia contagiosa. Lui, storico inviato di Striscia la Notizia, sempre pronto a difendere gli animali in difficoltà, piace per la sua semplicità e per la bontà che lo contraddistingue. A Verissimo, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira hanno ripercorso alcuni dei momenti più belli della loro relazione, svelando ai moltissimi telespettatori dei segreti privatissimi.

Verissimo, l’amore tra Stoppa e Juliana

Di recente ci hanno fatto divertire a Le Iene, dove Juliana Moreira è stata vittima di uno scherzo in cui è esplosa tutta la sua gelosia. A Verissimo, la padrona di casa vuole subito sapere qualcosa in più su di loro. Così Juliana ed Edoardo, mano nella mano, hanno rilasciato alcune dolci confidenze.

“Cosa mi aveva colpito di lei? Lei è quello che si vede, molto espansiva, allegra, solare, quelle cose ti colpiscono subito.

Poi è una ragazza passabile, non è brutta, e poi non se la tira, ci siamo messi a parlare, e poi è rimasta questa cosa tra di noi”, ha detto Stoppa con tono ironico e pieno di amore. Tuttavia, prima di intraprendere il grande passo, sono passati 10 anni. “La vita va talmente veloce che sono passati velocissimi. Lei pensava che la stessi imbrogliando”. Poi la proposta di matrimonio a New York: ” Un posto classico per una dichiarazione. Mi preparo con questo anello tramandato da mia nonna di generazione in generazione, arriviamo in cima all’Empire State Building e lei si butta sul divano perché faceva freddo. Quando io mi inginocchio, nel momento più romantico, a lei è venuto da vomitare!”, ha svelato.



E ancora: “Per darle il primo bacio ho chiesto il permesso al suo cagnolino che era sempre tra noi”, ricorda proprio il paladino degli animali.

Quindi ha aggiunto: “La prima volta che abbiamo dormito insieme il cane ha fatto la pipì in camera, per farmi capire che stavo invadendo il suo territorio”. Poi hanno rivissuto il momento delle nozze: “Juli bellissima e la mia bambina mi ha fatto commuovere: con quel vestito era una principessina”, confida ancora Stoppa. Quindi gli fa eco la Moreira: “La nostra bambina è bravissima. Ha persino un fidanzatino, Bernardo. Al nostro matrimonio, lui le ha chiesto di sposarla”, dicono ridendo. Poi hanno parlato delle loro prime litigate e toccato il tasto più dolente: la gelosia.