Dopo la morte di mamma Jolanda, Al Bano torna in televisione e si esibisce in un duetto in diretta con Simona Ventura.

A pochi giorni dalla morte della mamma Jolanda Carrisi, Al Bano torna in televisione e si esibisce in un duetto in diretta con Simona Ventura. Negli studi di Settimana Ventura, infatti, il cantante ha ripercorso la sua carriera guidato dalle domande dell’amica e conduttrice. Poi, in diretta ha deciso di duettare con Simona, lasciandosi alle spalle il dolore dei giorni precedenti. L’esibizione ha fatto emozionare il pubblico ed è balzata sui social a ritmo crescente.





Al Bano e Simona Ventura

“Se alla terra dai, la terra ti darà” ha esordito co queste parole Al Bano ai microfoni del programma condotto da Simona Ventura su Rai2. Dopo l’ingresso in studio a Settimana Ventura, la conduttrice e amica del cantante ha iniziato a ripercorrere il suo passato e la sua carriera costellata da enormi successi.

La giornalista Maria Barresi ha raccontato dei primi lavoretti di Al Bano nel capoluogo milanese: da cameriere a imbianchino, fino ad essere uno dei cantanti più apprezzati in Italia.

Al Bano è arrivato a Milano a 17 anni, “senza alcun sostegno”. “Non fu facile – ha spiegato il 76enne -, ma non mi lasciai prendere dallo sconforto nei quattro anni in cui tirai avanti facendo tanti lavori e cominciando comunque a pensare e a scrivere canzoni ispirandomi ai canti tradizionali delle campagne pugliesi”. Le sue prime esibizioni gli fruttavano appena 25mila lire al mese. Ma poi è arrivato il successo grazie alle case discografiche. Tra le tante offerte di lavoro, però, Al Bano ricorda di aver rifiutato quella di spacciatore (“Papà mi aveva messo in guardia” ha spiegato).

La morte di mamma Jolanda

Mamma Jolanda lo ha lasciato all’età di 96 anni il 10 dicembre scorso, ma a breve ne avrebbe compiuti 97. Al funerale il cantante si è commosso quando il figlio ha proposto alcune delle sue canzoni.

Inoltre, alla madre aveva dedicato un documentario e un libro: “Madre mia, l’origine del mio mondo“. Non è esclusa la possibile partecipazione del cantante a Sanremo, stavolta però senza Romina.