Anna Karina, scomparsa la moglie e musa di Godard

L’attrice danese è morta all’età di 79 anni a causa di un tumore. Compagna del regista Godard, negli anni Sessanta Anna Karina è stata la musa ispiratrice della Nouvelle Vague francese.

Anna Karina, è morta la musa della Nouvelle Vague

Altro lutto illustre nel mondo del cinema. Questa notte l’attrice danese Anna Karina è scomparsa all’età di 79 anni a causa di un tumore. A dare la brutta notizia è stato l’agente dell’attrice, che l’è stata accanto fino alla fine.

L’attrice era famosa per essere la compagna di vita di Jean -Luc Godard, grande esponente della Nouvelle Vague, ideologia cinematografica in voga negli Anni Sessanta. Non solo, Anna Karina è stata anche la vera musa ispiratrice del genere Nouvelle Vague, molto apprezzata in Francia ma anche dai critici cinematografici del resto del mondo.

Successivamente, Karina si era appassionata di musica, tanto da dedicarsi ad una nuova carriera da cantante insieme a Serge Gainsbourg, pseudonimo di Lucien Ginsburg, anch’esso attore e regista cinematografico di origine ucraine, ma naturalizzato francese, deceduto anzitempo a Parigi nel 1990.

Tra le sue interpretazioni, ricordiamo soprattutto i suoi ruoli in: Le petit soldat (1960), La donna è donna (1961), Questa è la mia vita (1962), Band à part (1964), Agente Lemmy Caution, Missione Alphaville (1965), Il bandito delle undici (1965), Una storia americana (1966).