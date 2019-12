Dopo l'esibizione dei Deadly games, Belen Rodriguez si è lasciata scappare una frecciatina sulla vita coniugale con Stefano De Martino.

A Tu si que vales era appena andata in scena un’esibizione di lancio dei coltelli quando all’improvviso Belen Rodriguez ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino. Nonostante il commento sia stata molto breve, molti spettatori non hanno potuto non notarlo. Inoltre, sui social si è aperto un lungo dibattito. I Deadly Games, ovvero Alfredo e Anna Silva, sono una coppia anche nella realtà. La loro specialità è l’arte estrema del lancio dei coltelli. Apprezzatissimi dal pubblico, però, non sono riusciti a conquistare il titolo di vincitori.





Belen, la frecciatina a Stefano

Impossibile non apprezzare il talento di Alfredo e Anna Silva, in arte Deadly Games, la coppia che si è esibita a Tu si que vales presentando un talento fenomenale nel lancio dei coltelli. L’uomo ha più volte stupito il pubblico e i giudici con la sua precisione e la sua mira.

Al tempo stesso, però, ha confessato di aver paura di colpire la sua fidanzata. Anche Anna, però, ha lanciato la sua freccia al termine dell’esibizione, rompendo un bicchiere di vetro davanti al fidanzato.

Quello che ha fatto ancora più scalpore, però, è stato il commento di Belen dopo l’esibizione: la conduttrice ha lanciato una frecciatina a Stefano. “Questa è la fine che farò con Stefano” ha detto dal palco del talent di Canale 5. Poi ha aggiunto: “Ci penserò anch’io a casa. Stai attento Stefano”. Un teatrino che non è passato inosservato e ha generato una vera e propria discussione a suon di tweet. Ancora una volta dunque Tu si que vales ha conquistato l’attenzione dei telespettatori italiani.