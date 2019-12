Elisabetta Canalis ha raccontato a Domenica In come è cambiata la sua vita a Los Angeles dopo aver spostato un uomo americano.

Una grande amica di Tiziano Ferro, Elisabetta Canalis è arrivata in studio a Domenica In e dopo l’abbraccio al cantante si è dedicata all’intervista di Mara Venier. “La mia grande preoccupazione è mia mamma che è rimasta da sola” ha confessato Elisabetta. Qualche volta mamma e figlia si ritrovano a Los Angeles, ma “per lei (la mamma ndr.) è difficile” perché il padre è morto proprio in America. Tra un filmato e un altro, anche Elisabetta si commuove di fronte alla sua apparizione a Sanremo.





Elisabetta Canalis a Domenica In

“Mi sarebbe piaciuto cantare” ha rivelato Elisabetta Canalis a Mara Venier, che però sposta il focus sulla nuova vita a Los Angeles. “Ho lavorato in televisione per 16 anni: ero soddisfatta perché ho fatto pi+ di quello che desiderassi, che sognassi”.

“Ho fatto Sanremo, Festivalbar… è stata sempre una cosa per cui mi ritengo molto fortunata”.

Poi la Canalis inizia a descrivere la sua vita in America: “Ho fatto la scelta di andare a vivere negli Stati Uniti” ha rivelato, ma ciò non significa che sia facile. Elisabetta ha sposato un uomo americano, si è innamorata di un medico dopo la fine di una storia precedente. “Se avessi incontrato mio marito due anni prima probabilmente non ci saremo neanche parlati. Lui è arrivato al momento giusto“. Ma l’amore è nato non solo per attrazione fisica, come ha precisato la donna.

La famiglia

“Il ponte tra me, mio fratello e mio padre è stata mia madre” ha confessato Elisabetta. Quando ha visto papà malato, ha capito davvero quale fosse il suo carattere.

“Era la generazione del dopo guerra, aveva molte regole”. Quello di cui è certa, però, è che suo padre l’ha amata tantissimo. “Ci sono stati tantissimi momenti belli, ma il nostro rapporto sarebbe potuto essere diverso”.

La vera svolta nella vita di Elisabetta è stata la nascita di Skyler, la figlia avuta con il marito americano. Mentre parla della sua piccola, l’emozione le riempie gli occhi di lacrime. Mara Venier, quindi, chiama la pubblicità.