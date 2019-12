Il look scelto da Belen Rodriguez per la serata finale di Tu si que vales ha infiammato il pubblico: un dettaglio, però, non passa inosservato.

Nella serata finale di Tu si que vales Belen Rodriguez ha sfoggiato un look impeccabile: tutto lo studio si è infiammato al suo ingresso. Un dettaglio, in particolare, ha attirato l’attenzione dei fan e ha aperto i commenti anche sul web. La showgirl argentina, che conduce il talent insieme a Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, infatti, ha indossato un vestito lungo con uno spacco vertiginoso che mostrava forse troppo. Tutti gli occhi erano puntati su quel dettaglio…





Tu si que vales, look Belen

In tutte le puntate di questa edizione di Tu si que vales, Belen Rodriguez ha sempre scelto un look impeccabile e curioso che ha accentrato tutti gli occhi su di lei. Per la serata finale di sabato 14 dicembre, però, la showgirl argentina si è superata.

Il vestito scelto è un abito lungo nero punteggiato di oro e argento per dare luminosità alla figura. Il vestito si presenta con una manica lunga (quella di destra) e un braccio scoperto (quello a sinistra). La scollatura è inevitabilmente provocante, ma non troppo come accaduto in altre occasioni. Il vero dettaglio che ha stupito tutti e ha attirato l’attenzione, però, è lo spacco vertiginoso. Belen mostra infatti l’intera gamba dalla caviglia alla coscia, lasciando senza parole moltissimi spettatori sia nel pubblico in studio sia a casa.

Il fisico statuario della showgirl argentina di certo è apprezzatissimo e acclamato, ma non mancano nemmeno le critiche per una scelta troppo azzardata. Tutto sommato si trattava di un’occasione speciale (la serata finale e conclusiva del programma) e presentarsi eleganti era di certo un ‘must’.