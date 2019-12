Domenica In, Mario Calabresi: “Nella vita non puoi guardare indietro”

Mario Calabresi a Domenica In ha presentato il suo nuovo libro "La mattina dopo" nel quale ci sono storie personali ma anche inventate.

La forza e il coraggio di affrontare momenti difficili della vita: questo è ciò che contiene il nuovo libro di Mario Calabresi presentato a Domenica In. “Tutti hanno quel momento nella vita: la morte di un genitore, di un amico di un compagno, la perdita del lavoro…”. Ma è il modo in cui tu riparti che conta: “Su questo ho voluto raccontare”. Nel libro “ho raccontato storie mie familiari”, ma anche “storie di persone generali che si rimettono in cammino e ci riprovano”.





Mario Calabresi a Domenica In

Mario Calabresi a Domenica In ha presentato il suo nuovo libro “La mattina dopo” nel quale ci sono storie personali ma anche inventate. “Quando scrivi un libro è come un rapporto intimo con ogni persona che lo legge. Ognuno ne prende la sua storia”.

“Questa è la forza dei libri: le persone sentono le storie false” ha confessato il giornalista e scrittore.

Una mattina del 1972, in particolare, Mario ricorda suo padre: “Mi portò a toccare un trombone. Avevo due anni e mezzo ed è l’unico ricordo che ho di lui”. “Ho congelato quel ricordo sul quale poi ho scritto anche un libro”.

“In questo libro – ha proseguito Calabresi – ho trovato una cosa: la mamma ci ha insegnato che nella vita non puoi guardare indietro“. “I torti li subiamo tutti, il punto è andare avanti”. Occorre quindi farsi una ragione e andare avanti. La persona a cui Mario ha dedicato il libro è a Daniela soprattutto: “Lei ha avuto un incidente in scooter” ha aggiunto ancora “è rimasta paralizzata”.

“Solo quando ti fai una ragione di ciò che accade allora puoi guardare avanti”. Daniela è così: lei ha avuto la forza di andare oltre il suo incidente. Moltissime persone, ha confessato Calabresi, gli scrivono ogni giorno la loro “mattina dopo”.