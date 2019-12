La vincitrice di Miss Mondo 2019 si chiama Toni-Ann Singh: ha 23 anni ed è giamaicana.

Si chiama Toni-Ann Singh, ha 23 anni, ed stata incoronata come la ragazza più bella del pianeta. È lei la stupenda vincitrice di Miss Mondo 2019. L’evento si è tenuta a Londra. Questa è la quarta volta che una donna giamaicana diventa Miss Mondo. In passato era già successo nel 1963, 1976 e 1993. Inoltre, è la prima volta che tutte le più importanti competizioni di bellezza (Miss Usa, Miss Teen Usa, Miss America, Miss Universo e Miss Mondo) incoronano una donna di colore come vincitrice.

Dopo di lei, sul podio, si sono classificate per la corona Miss Francia e Miss India. Singh ha ricevuto il premio dalla vincitrice dello scorso anno, la messicana Vanessa Ponce de Leon.





Miss Mondo 2019

Psicologa, 23 anni, Toni-Ann Singh, già vincitrice di miss Giamaica, è stata incoronata a Londra miss Mondo 2019.

Poco dopo aver ricevuto il riconoscimento, la 23enne, laureata alla Florida State University, ha twittato: “A quella bambina di St. Thomas, in Giamaica e a tutte le ragazze di tutto il mondo dico: per favore, credi in te stessa. Sappi che sei degna e capace di realizzare i tuoi sogni. Questa corona non è mia ma tua. Hai uno scopo”.

Toni-Ann desidera iscriversi alla facoltà di medicina. Ieri, sabato 14 Dicembre, ha conquistato il pubblico cantando ‘I Have nothing’ di Whitney Houston, e rispondendo a tono alle domande del giornalista britannico Piers Morgan. “Penso di rappresentare qualcosa di speciale, una generazione di donne che stanno spingendo in avanti per cambiare il mondo”, ha detto.