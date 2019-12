Stando ad un messaggio dalla band, il chitarrista John Frusciante potrebbe tornare a far parte dei Red Hot Chili Peppers dopo il suo addio nel 2009.

Per il momento le voci non sono ancora certe, ma sembrerebbe che il chitarrista John Frusciante stia per tornare a far parte dei Red Hot Chili Peppers, la band californiana di cui è stato membro attivo dal 1988 al 1992 e poi ancora dal 1998 al 2009. Ad allertare i milioni di fan del gruppo è stato un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della band, che annuncia l’addio dell’attuale chitarrista Josh Klinghoffer.

Il post dei Red Hot Chili Peppers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Red Hot Chili Peppers (@chilipeppers) in data: 15 Dic 2019 alle ore 12:28 PST

Con un messaggio pubblicato sul web nella serata del 15 dicembre, la band di Los Angeles ha svelato l’inatteso passaggio di consegne nella loro formazione, ringraziando Klinghoffer per questi anni passati assieme: “I Red Hot Chili Peppers annunciano la lor separazione con il loro chitarrista degli ultimi dieci anni, Josh Klinghoffer.

Josh è un musicista fantastico, che noi rispettiamo e amiamo. Rimaniamo profondamente grati per il tempo che abbiamo trascorso con lui e per i momenti che abbiamo condiviso insieme. Allo stesso tempo annunciamo con grande entusiasmo e i cuori gonfi che John Frusciante si riunirà al gruppo. Grazie”.





La carriera di John Frusciante

Nato a New Yotk nel 1970, John Frusciante è attualmente considerato uno dei più importanti chitarristi del mondo e la rivista musicale Rolling Stone lo posiziona al 72esimo posto tra i 100 migliori chitarristi della storia. Dopo aver ascoltato per la prima volta in concerto i Red Hot Chili Peppers nel 1985 Frusciante entra a far parte del gruppo nel 1988, giusto in tempo per partecipare all’incisione dell’album Mother’s Milk che consacrò la band losangelina a livello internazionale.

Dopo aver lasciato il gruppo una prima volta nel 1992 per motivi legati alla droga, Frusciante ritorna nei Red Hot nel 1998 contribuendo alla realizzazione di Californication; altro notevole successo della band.

Il chitarrista lascerà per una seconda volta la band nel 2009, al fine di poter maggiormente dedicarsi ai propri progetti solisti.