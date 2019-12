Simpatico siparietto a Tu Si Que Vales, con protagoniste Maria De Filippi, Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli

Puntata ricca di sorprese e colpi di scena, la finale di Tu Si Que Vales andata in onda sabato 14 dicembre 2019. Maria De Filippi ha fatto divertire il pubblico con un regalo davvero particolare a Sabrina Ferilli. Se tutto questo non bastasse, ad un certo punto la moglie di Maurizio Costanzo è finita a terra, attirando l’attenzione di Belen Rodriguez.

Simpatico siparietto a Tu Si Que Vales

In occasione della puntata finale di Tu Si Que Vales, il pubblico a casa ha potuto assistere a tantissime sorprese e colpi di scena. Tra momenti divertenti, esibizioni emozionanti e gli imperdibili siparietti dei quattro giudici, per l’ennesima volta la trasmissione è riuscita a tenere alto l’interesse degli spettatori. In particolar modo Maria De Filippi ha fatto divertire il pubblico con un regalo alquanto inaspettato all’amica Sabrina Ferilli, ovvero un ragazzo muscoloso e tatuato con la scritta sul petto “Da Maria per Sabrina”, mentre sulla schiena c’era un tenero “Con Affetto”.

Ma non solo, ad un certo punto della trasmissione si è visto Maria De Filippi a terra, mentre la bellissima conduttrice Belen Rodriguez spiegava al pubblico a casa come votare il proprio talento preferito.

La showgirl argentina, quindi, ha improvvisamente fermato il discorso e rivolgendosi ai giudici ha esclamato: “Tutto a posto ragazzi, che sta succedendo?”. La telecamera, quindi, si è prontamente spostata sui quattro giudici e Maria De Filippi era a terra assieme a Sabrina Ferilli mentre cercavano di ripulire il pavimento da alcuni scatoli rimasti dopo l’esibizione precedente.

“Siamo in diretta, dobbiamo ripulire lo studio o no?“, ha quindi esclamato Sabrina Ferilli. Un siparietto che ha fatto ridere ovviamente tutti, con Belen Rodriguez che ha scherzato sulla cosa dicendo: “Non si può fare niente qui, nemmeno dare le indicazioni al pubblico”.