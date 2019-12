Si è concluso il talent più amato dagli italiani, Tu si que vales: dagli studi di Roma è stato decretato il vincitore dell'edizione 2019.

Nella serata di sabato 14 dicembre su Canale 5 è andata in onda la finale dell’amatissimo talent Tu si que vales: gli spettatori hanno decretato il vincitore dell’edizione 2019. Tra i 16 finalisti, infatti, soltanto uno si sarebbe portato a casa la vittoria e il premio (100 mila euro in gettoni d’oro). Attesissima anche la gara per la vittoria nella Scuderia Scotti, che premia i talenti più curiosi e simpatici. Per uno dei tre vincitori di questa categoria, il premio era un viaggio a Dubai. Infine, un ultimo riconoscimento è andato ai giudici del talent: Maria, Gerry, Rudy, Teo e Sabrina. Per loro il brand Tim ha messo in palio un premio del valore di 30 mila Euro in gettoni d’oro.

Dal Teatro 8 degli Studi Televisivi Titanus Elios di Roma vediamo chi ha vinto l’ultima edizione di Tu si que vales.





Tu si que vales, vincitore 2019

Si è concluso nella serata di ieri, sabato 14 dicembre, il talent più amato dagli italiani, Tu si que vales: dagli studi di Roma è stato decretato il vincitore dell’edizione 2019. A scegliere con cura tra i sedici finalisti in gara è stato per la prima volta il pubblico. Infatti, attraverso il televoto è stato scelto colui che avrebbe portato a casa il premio finale: 100 mila euro in gettoni d’oro.

Tra i quattro talenti arrivati alla finalissima che si sono scontrati per l’ultima volta tra loro c’erano Enrica Musto, Ben Hanlin, Patrizio Ratto e, infine, Mattia e Giulia.

Ad aggiudicarsi la finale, però, è stata Enrica Musto, la giovanissima cantante lirica di 21 anni che aveva emozionato il pubblico fin dalla sua prima apparizione. A lei è stato consegnato il premio, tra lacrime di gioia ed emozioni forti. Un momento indimenticabile