Una foto degli anni '80 ritrae Bianca Guaccero quando aveva appena 3-4 anni: per i fan la conduttrice è irriconoscibile.

Sui social Bianca Guaccero ha condiviso un tenero scatto della sua infanzia: la foto ha suscitato tenerezza nei fan, i quali però hanno stentato a riconoscerla.

Bianca Guaccero da piccola: la foto

Occhi dolci e morbidi boccoli ad incorniciarle il viso: così Bianca Guaccero appariva da piccola ed è stata la stessa conduttrice a mostrarlo ai fan. Sui social infatti la celebre conduttrice ha condiviso uno scatto della sua infanzia in cui la si vede intenta ad abbracciare teneramente un bambolotto. “Direttamente dagli anni ’80!” Ha scritto la conduttrice, nata il 15 gennaio 1981.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 15 Dic 2019 alle ore 1:07 PST







Oggi la conduttrice è mamma di Alice che, stando alle indiscrezioni, sarebbe la sua goccia d’acqua. La piccola è nata dalla relazione che Bianca Guaccero ha avuto con il regista Dario Acocella, conclusasi nel 2017 dopo appena 5 anni d’amore. “È stato il periodo più doloroso della mia vita.

Avevo sottovalutato il peso della separazione. Ho scoperto dopo che, in termini di sofferenza, è una montagna da scalare. (…) quello che è successo perché mi ha dato una consapevolezza e una forza che non credevo di possedere”, ha rivelato la conduttrice riguardo al difficile periodo della separazione. Oggi lei e il suo ex marito hanno trovato il modo di far sì che le cose tra loro procedano pacificamente per il bene della loro bambina, e da quando si è separata Bianca Guaccero si definisce una “mamma single“, anche se sono molte le relazioni con personaggi famosi e non che periodicamente le vengono attribuite.