Che fine ha fatto Valentina, l’ex concorrente di Sarabanda?

Valentina è una ex concorrente di Sarabanda che aveva vinto ben 74 puntate, portando a casa 320 mila euro.

Sarabanda è stato uno dei programmi televisivi più seguiti in Italia e di enorme successo. Consisteva in un gioco a premi condotto da Enrico Papi, nel quale bisognava indovinare il titolo e l’auto di canzoni. Era trasmesso su Italia 1 nella fascia oraria del preserata, dal 1997 al 2004. Per ben otto anni il programma ha fatto compagnia agli spettatori di tutte le età.

Valentina, ex concorrente di Sarabanda

Sarabanda, dopo una prima chiusura, fu ripreso nel 2005 con la messa in onda di Super Sarabanda, un torneo fra i i campioni più iconici della trasmissione. Nel 2009 è stato riproposto su Canale 5 nella fascia preserale, con alla conduzione però Teo Mammuccari.

Tra i concorrenti più amati e conosciuti c’era Valentina Locchi, non vedente e con un orecchio super fino.

La donna è figlia di quello che ai tempi era il sindaco di Perugia. Valentina era soprannominata Pikachu e non aveva sbagliato neanche un motivo, li azzeccava tutti. É stata vincitrice di ben 74 puntate.

Era amata da tutti per via del suo carattere sicuro di sé e peperino. Regnò indiscussa, sino a quando non decise lei di andarsene. Portò a casa una bella somma, circa 320mila euro. La decisione di andarsene, però, fu confessata solo in seguito ad una intervista.

Valentina era arrivata alla conclusione del 7×30, la sfida finale che le assegnava il titolo secondo le regole di Sarabanda, ed era in parità con l’altro partecipante: sei a sei.

Ma all’ultimo brano, la donna decide di non premere il pulsante e non dare la risposta.

Lei indovinava i brani in un secondo ed era diventata la numero uno del quiz: “Ho rinunciato per stanchezza e per proseguire gli studi, era giusto poi che vi fosse anche spazio per un altro concorrente” dice Valentina. “La sua vittoria” dichiara Papi “dimostra che ogni persona può riscattarsi”.

Ma che fine ha fatto oggi Valentina?

La donna ha sempre avuto la passione per la musica: è polistrumentista ed è capace di suonare tra i più disparati strumenti musicali: dal pianoforte al clavicembalo, dal canto alla chitarra. Dopo il programma ha ripreso la sua vita normale, vivendo la musica come la passione più grande, dedicandosi alla musica popolare.

Inoltre, oggi gestisce anche una web radio che si chiama Radio pizzica e dintorni. Ha un seguito canale youtube, dove carica le sue performance con gli strumenti musicali.