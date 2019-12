Dopo l'addio a Paolo Ruffini Diana Del Bufalo ha scritto un post sui social che sembra una chiara frecciatina al suo ex, a cui era legata da 4 anni.

Dopo l’annuncio della rottura Diana Del Bufalo ha lanciato una frecciatina contro l’ex fidanzato, Paolo Ruffini: il comico toscano replicherà al messaggio della giovane attrice?

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini

“Ogni pagliaccio torna nel suo circo, ogni regina torna sul suo trono”, così Diana Del Bufalo ha lanciato quella che sembrerebbe proprio essere una frecciatina contro il suo ex, Paolo Ruffini. La giovane attrice, che è stata impegnata col comico toscano con continui alti e bassi, aveva rivelato l’ennesima rottura da lui attraverso i social e con un duro sfogo: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento.

Ho tentato con lui…. tanto”, aveva scritto in preda alla rabbia, rivelando anche che la relazione col comico l’avrebbe fatta crescere, nonostante tutto.





“Piangevo sul pavimento”, ha anche aggiunto la giovane attrice, lasciando intendere quindi che non solo la relazione non si sarebbe conclusa nel migliore dei modi, ma anche che il comico toscano l’avrebbe fatta soffrire. Che Diana Del Bufalo non stesse attraverso un periodo facile è cosa nota, e infatti è stata la stessa attrice a rivelare ai fan di aver intrapreso un percorso di psicoterapia per via del suo stato emotivo sempre più triste e confuso. La giovane e il comico toscano erano legati dal 2015, ma la loro relazione è stata caratterizzata da numerosi tira e molla.