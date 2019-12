Continua il botta e risposta tra Paola Caruso e Moreno Merlo nel salotto di Barbara D'Urso a Domenica Live

Continua il botta e risposta tra Paola Caruso e Moreno Merlo nel salotto di Barbara D’Urso. L’ex tentatore di Temptation Island, ospite dell’ultima puntata di Domenica Live, infatti, ha attaccato l’ex Paola Caruso, rispondendo alle sue accuse.

Le dichiarazioni di Moreno Merlo a Domenica Live

Nella puntata andata in onda domenica 8 dicembre, Parola Caruso aveva raccontato la sua verità in merito alla relazione con Moreno Merlo e alla presunta aggressione da lui subita. Ebbene, a distanza di una settimana vi è stata la risposta dell’ex fidanzato della Caruso, sempre nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso.

Paola Caruso aveva dichiarato di aver ricevuto una gomitata da Moreno, mentre l’ex tentatore dice di essere stato colpito dall’ex Bonas di Avanti un altro. “Quando è venuta qui, il 18 novembre, diffamandomi davanti a tutta Italia, non è stata in grado di dire dove le fosse arrivata la gomitata non è stata capace di dirlo, poi la scorsa puntata si è ricordata che avevo un occhio nero”, ha dichiarato Moreno Merlo.

A quel punto la conduttrice ha chiesto se secondo lui Paola Caruso si sia fatta un occhio nero da sola, con Moreno che ha risposto: “Questo non lo so”.

Barbara D’Urso ha poi mandato in onda la video dichiarazione di un testimone. Si tratta di una persona che sta svolgendo dei lavori in casa di Paola Caruso e in base alla sua testimonianza il giorno dopo la presunta lite in cui l’ex tentatore sarebbe stato colpito dall’ex Bonas, il ragazzo non presentava alcun segno o livido. Merlo, però, ha mostrato i segni nelle foto che ha scattato quando si trovava in ospedale. Se tutto questo non bastasse, Moreno ha anche voluto sottolineare che “Se mi denuncia per aggressione risponderà, se non mi denuncia, qualcosa vorrà dire, non può uscire da questa situazione”.



Per finire, la conduttrice di Domenica Live ha mandato a casa di Paola Caruso la macchina della verità e mostrato il video dell’esame cui si è sottoposta la showgirl italiana.

Ebbene, la versione di Paola Caruso è stata confermata dalla macchina, tranne quanto concerne la gomitata che le avrebbe dato l’ex fidanzato. Moreno Merlo, però, non condivide il risultato del test, per poi ribadire che si tratta in ogni caso di bugie.