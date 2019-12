Francesca Cipriani si è resa protagonista di un siparietto osé in occasione dell'ultima puntata di Domenica Live

Francesca Cipriani aveva promesso che avrebbe fatto uno streap tease nel caso in cui avesse vinto il torneo di Domenica Alive. Alla fine a vincere sono stati Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, così l’ex gieffina si è resa protagonista di un siparietto particolarmente osé.

Siparietto all’insegna dell’osé e del divertimento, quello a cui si è assistito nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live. Quando la conduttrice del programma, ovvero Barbara D’Urso, si accingeva ad annunciare il nome dei vincitori del torneo di Domenica Alive, infatti, Francesca Cipriani si è presentata in studio cercando di avere in ogni caso la coppa.

Come ricordato dalla stessa Barbara D’Urso, infatti, l’ex gieffina aveva promesso di fare uno spogliarello in piazza Duomo, a Milano, nel caso in cui avesse vinto il torneo. Alla fine, però, non è stata lei ad aggiudicarsi il primo posto, bensì Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che hanno interpretato la Bella e la Bestia.



“Io avevo promesso lo spogliarello in caso di vittoria, voglio capire…”, afferma quindi Francesca Cipriani.

Proprio a questo punto il siparietto si fa in breve tempo osé, con Barbara D’Urso che esclama: “Ti sta uscendo una tetta“. In seguito decide quindi di lasciarle la coppa affinché sia lei a consegnarla alla coppia vincitrice. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione entrano quindi in studio assieme al loro bambino. “Loro hanno tutto, anche un bambino. Io no. Voglio la coppa”, esclama quindi l’ex gieffina Cipriani. “Tu hai le tette”, controbatte allora la conduttrice, concludendo in questo modo l’ultima diretta di Domenica Live prima delle festività natalizie.