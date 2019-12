Fantaghirò ritorna in televisione a Natale 2019: i dettagli

Fantaghirò, la miniserie fantasy amata dal pubblico, torna a Natale 2019. Come vuole la tradizione a partire dalla sua uscita nel periodo natalizio del 1991, rivedremo presto i personaggi che hanno fatto battere il cuore di diverse generazioni.

Fantaghirò: il ritorno a Natale 2019

Natale 2019 si avvicina e con lui il grande ritorno di Fantaghirò. La celebre serie televisiva diretta da Lamberto Bava con Alessandra Martines e Kim Rossi Stuart, tornerà in televisione per la gioia dei fans sulle reti Mediaset.

Dal 23 al 27 dicembre, sul canale Mediaset Extra, sono in programma ben cinque appuntamenti: uno per ogni film. Chi vorrà potrà quindi rivedere la storia completa ed emozionarsi come la prima volta. L’orario non è dei migliori, sarà necessario impostare la sveglia per poter vedere gli episodi.

Ecco quando andranno in onda:

Fantaghirò 1 – 23 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 2 – 24 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 3 – 25 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 4 – 26 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 5 – 27 dicembre 0re 7:30

Fantaghirò

I fans potranno rivivere la favola di Fantaghirò che ha conquistato i cuori di molti quando uscì nel Natale del 1991.

I bambini degli anni Novanta aspettavano le repliche ogni anno nel periodo natalizio tanto che, attorno a questa serie, è nato una sorta di culto.

Anche quest’anno verrà rispettata la tradizione, secondo quanto annunciato da Mediaset Extra. La principessa ribelle Fantaghirò è pronta a tornare in televisione accanto al suo amore: re Romualdo.

Non vi resta che sedervi comodi e aspettare il 23 dicembre per rivedere i personaggi amati.