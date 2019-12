Ghali parla delle sue festività: “Sono musulmano ma amo il Natale”

È un Ghali inedito quello apparso sui social nella serata del 16 dicembre, che non ha il timore di raccontare la sua opinione su come vive il periodo delle feste di Natale pur essendo un ragazzo musulmano. Il trapper milanese di origini tunisine ha infatti pubblicato un breve messaggio su Instagram nel quale racconta la sua personale visione del clima natalizio.

Sono musulmano, ma nonostante questo amo il Natale e il clima di festa che si crea in questo periodo dell’anno perchè mi piace condividere la fortuna che mi è stata data, indipendentemente dal Dio che c’è, con chi ho intorno. Condividere è nel mio DNA. Se poteste chiedermelo che reghali vorreste da me per Natale? 🤞🏽🎁🎄 #reghali

