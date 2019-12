Il video dell'immigrato di Checco Zalone sta facendo incetta di critiche: ad accusarlo di banalità e luoghi comuni è ora intervenuta Heather Parisi

A finire nel mirino per la sua cosiddetta visione “politicamente scorretta” del tema relativo all’immigrazione è stato di recente il comico pugliese Checco Zalone. Questa volta, a prenderlo di mira è stata Heather Parisi, che ha tacciato l’attore di essere “un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico”. Ovviamente la ballerina, nel suo attacco apparso su Twitter, si riferisce all’ultimo prodotto dell’artista barese, ossia l’immigrato protagonista del suo recente video musicale. “L’ironia è altro: consiste nel mostrare che è il suo contrario a essere più credibile del luogo comune”, incalza ancora la Parisi sul social network, facendosi portavoce di un sentimento a quanto pare piuttosto diffuso.

Checco Zalone: le critiche

Anche l’ex giudice di Amici si è dunque scagliata contro Checco Zalone.

Nel trailer di anticipazione del suo nuovo film Tolo Tolo, l’attore interpreta nello specifico una canzone in stile Celentano.





Il brano ironizza sul rapporto complicato tra un immigrato un po’ scroccone e l’italiano medio, che trova ogni modo per rifiutargli le monetine che gli vengono chieste con insistenza in determinate situazioni. Ecco dunque che alle critiche del Consiglio italiano dei rifugiati si è ora unito lo sdegno della showgirl americana. La donna, a tale proposito, ha inoltre affermato: “Quando ho guardato il video dell’immigrato di Checco Zalone, mi sono sentita a disagio“. Di recente ricordiamo che Heather Parisi era già tornata in auge per via delle sue bagarre con Lorella Cuccarini, considerata sua eterna rivale.