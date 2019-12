Attacchi reciproci e scintille a Live-Non è la D'Urso tra Barbara e Sergio Vessicchio, giornalista radiato dall'Ordine.

Durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, si è verificato un duro scontro tra Barbara D’Urso e Sergio Vessicchio, il giornalista professionista radiato dall’Ordine per le frasi pronunciate nei confronti di una donna arbitro.

Sergio Vessicchio e Barbara D’Urso

L’uomo ha partecipato al talk show per difendere la sua posizione, annunciando di aver querelato l’Ordine dei giornalisti per quanto subito. Non appena giunto il collegamento non ha mancato di offendere alcuni presenti in studio tra cui Giampiero Mughini e Alba Parietti, a loro volta protagonisti di uno scontro poco prima. “La Parietti non si è mai capito che fa nella vita. Mughini è un pagliaccio unico“, ha affermato. Non è stata esente dalle sue critiche anche Caterina Cimmino, moglie di Fulvio Collovati che ha definito una raccomandata cacciata da diverse trasmissioni.

In merito alla decisione dell’Ordine, lui ha parlato di azione fascista condotta non rispettando la sua opinione.

Al che Barbara D’Urso è intervenuta adducendo che offendere le donne non è un’idea e sostenendo che la radiazione è stata più che legittima. Parole che hanno fatto infuriare Vessicchio che si è scagliato duramente contro di lei, definendola autrice di “una televisione becera, che non si usa più. Con me non la spunti, io ti metto ko. Non la spunti nonostante questo teatrino. Io ti faccio nera”.

Ha anche accennato a quando la stessa Barbara D’Urso fu radiata, al che lei si è vista costretta a spiegare tutti i dettagli della vicenda per poi salutarlo e interrompere il collegamento. Dato che la sua televisione non si porta più come i suoi capelli, ha sostenuto, ha quindi ritenuto di non farci stare nemmeno lui.

Queste le sue ultime parole a Vessicchio: “Salutame a soreta”.