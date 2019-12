L'ex tronista Luigi Mastroianni ha espresso tutta la sua rabbia per il lutto che lo ha colpito: due amici sono morti a distanza di poche ore.

L’ex tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni è stato colpito da un terribile lutto: nel corso di alcune Instagram Stories, il giovane ha dato la notizia della morte di due suoi amici a causa di due incidente stradali avvenuti a Palagonia, suo paese d’origine. Mastroianni, lanciato in tv dal programma di Maria De Filippi, è apparso provato e addolorato e ha annunciato che in segno di rispetto, terrà la sua immagine del profilo oscurata per 24 ore.

Luigi Mastroianni in lutto

“Io vengo da Palagonia. Sono venuto a conoscenza del fatto che oggi, a distanza di otto ore, sono morti due miei concittadini, due amici” ha esordito Mastroianni mostrando tutta la sua rabbia e il suo sconforto per la fine di due vite così giovani.

“Sono morti un ragazzo di 17 anni e uno di 22. Uno è morto stanotte sbattendo contro un muro con la macchina al rientro da un locale e l’altro mentre faceva un giro in motorino. Mi fa rabbia perchè non si può morire a 17 e 22 anni“.

L’appello

Luigi Mastroianni ha quindi lanciato un appello facendo riflettere sui divertimenti dei giovani: “Anche io ho fatto le mie cazz… e mi è andata bene. Ma non vale la pena perdere la vita per un bicchiere, per un sorpasso, per andare a 50 km/h in più? Non si può morire a questa età per questi motivi. Vi prego, riflettere” ha concluso l’ex tronista.





Morti due giovani

Come spiegato dallo stesso tronista, i due giovani sono morti a causa di due diversi incidente stradali.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, le dinamiche sono in corso di chiarimento.