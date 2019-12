Tra baci e bottiglie di birra, Matteo Salvini e Francesca Verdini non hanno tenuto a freno la passione neanche a tavola dopo il comizio a Bari.

Dopo un comizio a Bari l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini si è concesso una cena romantica e qualche birra in compagnia della giovanissima fidanzata Francesca Verdini, con cui si è scambiato baci infuocati.

Nonostante siano in tanti a “gufare” sulla relazione tra il leader della Lega e la giovanissima fidanzata (figlia del Senator Verdini, Francesca), sembra proprio che tra lei e Salvini tutto proceda a gonfie vele. I due, dopo un comizio dell’ex ministro a Bari, si sono concessi una cena e qualche birra mentre si scambiavano baci infuocati.





La relazione con la 27enne sarebbe la prima storia seria dell’ex ministro dopo la liaison con Elisa Isoardi, finita come un fulmine a ciel sereno quando tra i due già si cominciava a ventilare l’ipotesi di nozze imminenti. In tanti hanno manifestato perplessità soprattutto per la giovane età della figlia del Senator Verdini, e in più per il fatto che secondo indiscrezioni proprio suo padre non avrebbe ben visto il fatto che Salvini fosse già stato sposato (e con 2 figli avuti da 2 precedenti relazioni).

Insomma, secondo “papà” Verdini il leader della Lega non sarebbe stato proprio un buon partito per sua figlia, ciò nonostante i due continuano a farsi vedere insieme e, apparentemente, sempre più affiatati. Francesca Verdini lavora a Roma con suo fratello, proprietario di un ristorante, e per il momento non ha lasciato dichiarazioni in merito alla sua chiacchierata liaison con Salvini.