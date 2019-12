Furto milionario nella casa londinese della ricca ereditiera Tamara Ecclestone: i dettagli della vicenda nella magione da 57 stanze a Kensington

Tamara Ecclestone, figlia del magnate Bernie nonché storico patron della Formula 1, era appena partita per le vacanze di Natale. Così il colpo, come riportato dal tabloid inglese “The Sun”, è evidentemente apparso come un’occasione assolutamente da sfruttare per i malviventi in questione. Il furto nella monumentale magione della 33enne sarebbe di fatto fruttato ben 50 milioni di sterline, pari a circa 60 milioni di euro.

I ladri devono dunque aver preso di mira tempo prima la mega residenza della bionda ereditiera, dal valore complessivo di circa 70 milioni di sterline. La casa della Ecclestone è inoltre collocata in una delle più eleganti vie di Londra. Così, nonostante la proprietà sia sorvegliata pressoché 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, i malintenzionati sono comunque riusciti nel loro intento.

Quella di Tamara è nel dettaglio una villa di 57 stanze, nel rinomato quartiere di Kensington. Il colpo pare sia durato solamente 50 minuti, tanto che la donna è apparsa completamente sotto shock dopo aver appreso la notizia.

Tamara Ecclestone sotto choc

Stando inoltre ad alcune testimonianze, i ladri sarebbero stati in tre. Dopo essersi intrufolati di soppiatto nella villa direttamente dal giardino, avrebbero quindi svaligiato la cassaforte nascosta nella camera da letto della diretta interessata. Poi però sono stati costretti a fuggire proprio per evitare di essere scoperti da una delle guardie di sicurezza all’interno dell’abitazione. L’agente stava infatti facendo il suo dovere, completamente all’oscuro dal fattaccio alle sue spalle.