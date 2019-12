Anna Falchi esulta per la vittoria della Lazio pubblicando un'immagine completamente nuda coperta soltanto dalla sciarpa biancoceleste.

Anna Falchi torna a esultare per l’ennesima vittoria della sua squadra del cuore: la Lazio. Sul suo profilo Instagram, infatti, è apparsa un’immagine che ha fatto esplodere il web. La bellissima donna è completamente nuda e coperta soltanto da una sciarpa con i colori della squadra: il bianco e il celeste. Inevitabili i commenti e i like che hanno invaso lo scatto. Come didascalia, invece, Anna ha scelto di scrivere: “Troppo felice per la mia Laziooooooo! Ormai non esiste più la zona Cesarini, c’è la zona della pantera nera Felipe Caicedo!!!!!“.





Anna Falchi festeggia vittoria Lazio

La Lazio di Simone Inzaghi vince contro il Cagliari e porta a casa una vittoria importante: Anna Falchi la accoglie sui social. La squadra bianco-celeste ha segnato al 98′ minuti grazie a Caicedo, che ottiene l’approvazione dell’ex modella: “Ormai non esiste più la zona Cesarini – ha scritto Anna – c’è la zona della pantera nera Felipe Caicedo“.

Con un’immagine apprezzata dai fan, l’attrice e conduttrice si mostra senza veli coperta soltanto dalla sciarpa con i colori della squadra. Già nelle vittorie precedenti, inoltre, Anna aveva pubblicato degli scatti bollenti sul letto.