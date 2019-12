Anticipazioni Trono Over: Armando lascia il programma con Veronica

Anticipazioni Trono Over: Armando e Veronica hanno lasciato insieme Uomini e Donne, ma lui non crede nei sentimenti della Ursida

Continuano i momenti di tensione tra Veronica Ursida e Armando Incarnato. Tra i loro fervidi sentimenti si è intromessa persino Roberta Di Padua, la quale, tuttavia, non nasconde i dubbi nei confronti del cavaliere napoletano. Sui social non sono mancate le frecciatine tra Veronica e Armando, citando testi e musica di Vasco Rossi. “Ti sei voluta divertire…”, ha scritto lui. Ma la risposta della Ursida non si è fatta attendere: “Tante volte ho sbagliato, ma troppe volte sono rimasto male, mentre cercavo di non sbagliare…”, dice su Instagram. Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne rivelerebbero altri colpi di scena tra i due.

Anticipazioni Trono Over: Armando e Veronica

Dopo le incomprensioni e lo scontro della scorsa puntata di Uomini e Donne, Armando ha accusato Veronica di essere proiettata esclusivamente su sé stessa, desiderosa di avere la scena tutta per sé e non veramente interessata al bel napoletano.

Non è mancato il confronto al centro dello studio e sembrerebbe proprio che, alla fine del loro “colloquio”, Veronica e Armando abbiano deciso di uscire insieme da Uomini e Donne.

Eppure qualcosa pare non sia andato per il verso giusto. La puntata non era ancora volta al termine, quando i due spasimanti hanno fatto rientro in studio. Dietro le quinte, infatti, non sono mancate le discussioni.

Secondo le prime anticipazioni rese note, Armando accuserebbe Veronica, criticando i suoi sentimenti. Per il napoletano, infatti, la Ursida imita Ida e non è realmente interessata a lui. Delusione e amarezza per i fan della coppia: per il momento non ci sarebbe alcun lieto fine. Inoltre, sembrerebbe che i due non siano riusciti a tenere a freno la passione e sarebbe persino scattato il bacio. Veronica però avrebbe preferito non dire nulla per via del figlio che guarda da casa.



Roberta non ci sta e accusa Armando di approfittarsi di lei e prenderla in giro, soprattutto dopo le sue dichiarazioni nei confronti di Veronica, con la quale voleva troncare definitivamente la frequentazione.

Eppure pare non sia stato fedele alla sua promessa.