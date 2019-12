Amara sorpresa per Antonella Clerici, che si è vista cancellare il suo programma: cosa ne sarà ora della nota conduttrice Rai?

Le voci si rincorrono da qualche tempo, ma adesso la decisione è stata presa in via ufficiale. Pare infatti che i vertici di casa Rai abbiano deciso di cancellare dai palinsesti Sanremo Young, il fortunato talent condotto da Antonella Clerici.

I motivi di questa operazione non sono ancora del tutto chiari, tuttavia sembra che Viale Mazzini non abbia intenzione di riproporre lo show, fucina di talenti. La cancellazione di Sanremo Young non sarebbe del resto stata ben accettata dalla ex conduttrice de La prova del cuoco. Di fatto l’Antonellina nazionale è già lontana dal piccolo schermo da diverso tempo, fatta eccezione per alcune serate evento come quella dedicata a Telethon, andata in onda sabato 14 dicembre su Rai Uno.





Antonella Clerici a Sanremo?

Se alcuni rumors indicherebbero Antonella Clerici come prossima al ritorno nel cooking show di Rai Uno, nel mentre la legnanese potrebbe consolarsi con il Festival di Sanremo.

Pare infatti che il conduttore e direttore artistico della prossima edizione della gara canora, ossia Amadeus, abbia già chiesto di averla al suo fianco. Nel caso fosse confermata, la presenza della Clerici non sarà fissa, ma probabilmente avverrà in una sola delle cinque serata, come la collega Simona Ventura.

Amadeus avrebbe difatti intenzione di farsi affiancare da due conduttrici per serata sera. Non dovrebbe dunque esserci delle vallette come Chiara Ferragni, la cui eventuale partecipazione al Festival aveva fatto portato sul piede di guerra persino il Codacons.