Belen Rodriguez ha un lato B davvero perfetto, ma secondo qualcuno la showgirl avrebbe utilizzato un escamotage per migliorarne l'aspetto.

Anche se Belen Rodriguez ha sempre affermato di non essere ricorsa alla chirurgia plastica o a particolari interventi per migliorare la forma del suo lato B, un’indiscrezione la smentirebbe…

Belen Rodriguez: il lato B

In tante hanno provato a seguire i consigli di Belen per ottenere un lato B perfetto come il suo, ma nessuna con grande successo. La showgirl ha dichiarato che il segreto del suo scultoreo fondoschiena sarebbe soltanto tanto esercizio e ovviamente la genetica. Un’indiscrezione fatta trapelare da una sua conoscenza però la smentirebbe, e infatti sembra che il segreto del suo perfetto lato B sarebbe nient’altro che oro puro: “La tecnica che ha usato per i suoi glutei è il Remaillage, si tratta di un filo d’oro puro al 90% da mettere nelle pareti interne della zona per tirarlo su.

L’oro ha un’azione revitalizzante per la pelle”, ha fatto sapere la fonte.





Belen in passato non ha fatto segreto di essere ricorsa alla chirurgia plastica per migliorare l’aspetto del proprio seno (diminuito vertiginosamente dopo un periodo di dimagrimento) e per le labbra. Per il resto la bella argentina ha sempre dichiarato di attenersi a uno stile di vita sano, con una dieta mirata e tanto sport. In tanti non hanno potuto fare a meno di notare però che rispetto alle sue foto da ragazza molte sarebbero le differenze col suo aspetto attuale, e che persino suo marito Stefano De Martino avrebbe assunto un aspetto decisamente “migliore” rispetto all’epoca della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Sui social la questione ha sollevato numerose polemiche.