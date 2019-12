Jennifer Aniston ha organizzato un party di Natale, e tra gli ospiti era presente anche il suo ex marito Brad Pitt.

Al Party di Natale organizzato da Jennifer Aniston avrebbero preso parte molte celebrità amiche dell’ex volto di Friends: tra loro c’era anche l’ex marito Brad Pitt.

Jennifer Aniston e Brad Pitt

Un ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston? Sono in tanti a sperare di sì, e sembra che le carte in regola per sperarlo ci siano tutte. Secondo indiscrezioni l’attore di Fight Club si sarebbe recato a casa dell’ex moglie in occasione del suo party a tema Natalizio, dove sarebbero state presenti anche altre celebrità (Gwyneth Paltrow, Kate Hudson e Jimmy Kimmel tra i tanti). Il rumor ha riacceso il gossip su un presunto ritorno di fiamma per l’ex coppia d’oro di Hollywood, specialmente ora che entrambi risultano single dopo i rispettivi divorzi (lui da quello con Angelina Jolie, lei da quello con Justin Theroux).





Sembra che nonostante il tradimento (lui conobbe Angelina Jolie sul set di Mr e Mrs Smith), Jennifer Aniston sia riuscita a perdonare il suo ex marito, e infatti lo avrebbe invitato anche alla festa per i suoi 50 anni lo scorso 11 febbraio.

Da allora i rapporti sarebbero dunque iniziati ancora una volta, e quindi in tanti hanno ragione a sperare di vederli presto di nuovo insieme. La Aniston e Brad Pitt sono stati sposati dal 2000 al 2005, ma non hanno mai avuto figli insieme e la loro unione è terminata come un fulmine a ciel sereno quando l’attore ha conosciuto Angelina Jolie.