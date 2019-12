Da Skin a Fabrizio Moro: ecco quali sono i live da non perdere la sera di Capodanno ai concertoni in giro per l'Italia.

Capodanno è alle porte, e come ogni anno tanti sono gli eventi musicali (e non) da non perdere il 31 dicembre in giro per l’Italia.

Capodanno 2020: concerti

Dal Concerto Green a Milano, passando per quello al Circo Massimo di Roma e il concertone di Bari: tante sono le manifestazioni musicali e non che avranno luogo in occasione della festa di Capodanno. Il 31 dicembre a Milano, e più precisamente a Piazza Duomo, si terrà il Capodanno For Future con moltissimi ospiti in lista (Miss Keta e Lo Stato Sociale tra i tanti). Morgan e i Blu Vertigo terranno un concerto a Piazza Garibaldi a Parma mentre a Genova ci penserà Giusy Ferreri ad accogliere l’arrivo del 2020 con un live in Piazza De Ferrari.





A Roma si svolgerà come ogni anno il Capodanno al Circo Massimo, dove sembra che sia attesa anche Skin degli Skunk Anansie.

A Napoli, in piazza Plebiscito, si terrà il concerto di fine anno ma ancora è mistero sul nome del superospite atteso per la serata.

A Bari il 2020 verrà celebrato a Piazza Libertà: l’evento sarà visibile su Canale5 e sembra che tra gli ospiti vi saranno parecchi nomi importanti: J-Ax, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Raf, Umberto Tozzi, Shade, Rovazzi tra i tanti. A Cagliari, in Piazza Yenne, è atteso il maestro Vinicio Capossela, mentre a Olbia si esibirà Elisa. Per quanto riguarda Salerno gli ospiti più attesi sono i Negrita e Irene Grandi, che si esibiranno entrambi a Piazza San Silvestro.