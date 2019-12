Emma Marrone e Guido Milani beccati insieme: le foto

Emma Marrone ha un nuovo amore? Lei e Guido Milani sono stati paparazzati mentre camminavano mano nella mano.

Emma Marrone è stata pizzicata a Cortina con l’influencer Guido Milani, mentre passeggiavano mano nella mano sulla neve come una vera e propria coppia.

Emma Marrone e Guido Milani

Sembra che ci sia una nuova fiamma nel cuore di Emma Marrone: si tratta di Guido Milani, influencer di 13 anni più giovane rispetto alla cantante. I due sono stati pizzicati a Cortina, mentre passeggiavamo mano nella mano sulla neve. Sorpresa dai paparazzi, la cantante ha scherzato sul possibile rapporto: “Bel ragazzo, ma potrebbe essere mio figlio…” ha detto. Intanto però il gossip ha iniziato a circolare in rete, dove in molti sarebbero felici di vedere nascere la nuova coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpettacoliNews (@spettacolinews) in data: 17 Dic 2019 alle ore 6:08 PST







La cantante continua a dire di essere single, e del resto sono molte le sue amicizie maschili nel mondo delle celebrità.

Oltre a Guido Milani e Paolo Stella c’è anche Enrico Nigiotti tra i “papabili flirt” che la rete le ha attribuito. Proprio con l’ex volto di Amici Emma si è scambiata dei teneri messaggi sui social, fatto che aveva alimentato forti dubbi riguardo a una loro possibile liaison. Nigiotti purtroppo risulta essere già impegnato, e per la cantante quindi non sarebbe in corso una storia d’amore con lui. “Sono single dai tempi dei tempi”, ha scherzato Emma Marrone, che dopo la storia con Stefano De Martino e quella con Marco Bocci ha preferito mantenere la propria vita privata sotto il massimo riserbo.