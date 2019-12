Lory Del Santo è piuttosto infuriata con Zucchero Fornaciari: l'attrice ha rivelato alcuni dettagli risalenti alla sua storia con Eric Clapton.

Lory Del Santo ha rivelato alcuni particolari risalenti al periodo in cui era la compagna di Eric Clapton e la prima volta in cui presentò Zucchero Fornaciari al celebre musicista.

Lory Del Santo: verità su Zucchero

A Lory Del Santo non sarebbero andati già alcuni comportamenti di Zucchero Fornaciari, visto che a lei sarebbe andato il merito di presentargli il musicista Eric Clapton all’epoca in cui lei e il celebre musicista erano legati. “Gli presentai Clapton e non mi ha neanche ringraziata, forse sono troppo poco importante per lui”, ha detto l’attrice, che con Eric Clapton ebbe anche un figlio, Conor, morto in circostanze drammatiche quando era solo un bambino. Sempre parlando del musicista italiano la showgirl ha anche ricordato che una volta avrebbe avuto un comportamento piuttosto altezzoso nei suoi confronti:

“All’epoca ero fotografa per la rivista ‘Oggi’ e stavo andando nella sua casa di campagna per fargli due foto.

Mentre guidavo mi ha fatto chiamare da qualcuno per dirmi che aveva cambiato idea. Io ero già a metà strada, e sono andata lo stesso. Le foto gliele ho fatte perché mi sono impuntata…”, ha aggiunto. Insomma, Lory Del Santo non avrebbe affatto un bel ricordo di Zucchero Fornaciari, e di certo non gliele ha mandate a dire. Il celebre musicista replicherà a quanto dichiarato dalla showgirl?

La storia tra lei e Eric Clapton terminò alla fine degli ani ’80, poco tempo prima che il piccolo Conor precipitasse da un grattacielo a New York. Oggi Lory Del Santo (che nel frattempo ha perso un altro figlio, Loren, morto suicida) è legata a Marco Cucolo.