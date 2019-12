Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono tornati a farsi vedere insieme: i due non si sono affatto lasciati.

Dopo un periodo di assenza Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono tornati a farsi vedere insieme: l’occasione è stato un party di Natale.

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza

Dopo il putiferio scoppiato quando lei e Charley Vezza erano stati avvistati per la prima volta insieme, Marica Pellegrinelli cerca di essere molto più discreta riguardo al suo nuovo rapporto, sbocciato in seguito alla sua separazione da Eros Ramazzotti. Lei e Vezza sono tornati a farsi vedere insieme in occasione del party di Natale di Ottavio Missoni: la coppia ha posato insieme ad altri ospiti, e sembrava essere più felici che mai.





In tanti notando questo lungo periodo “di assenza” delle loro foto insieme, aveva ipotizzato che per la coppia l’amore fosse già naufragato. In realtà sembra proprio che Marica Pellegrinelli sia innamorata del giovane imprenditore, e in tanti sui social hanno preso le sue difese anche a seguito del divorzio da Eros Ramazzotti.

Gli haters infatti si erano scatenati contro la modella accusandola di esser stata la causa del divorzio dal famoso cantante, o di averlo tradito con l’imprenditore.

In soccorso della Pellegrinelli erano accorsi sia lo stesso Eros Ramazzotti sia sua figlia Aurora, la quale aveva detto pubblicamente quanto Marica fosse una brava mamma e di quanto fosse stata una brava moglie per Eros. I due, nonostante il dispiacere dei fan, si sono detti addio dopo appena 5 anni di matrimonio e 2 figli (Raffaella Maria e Gabrio Tullio).