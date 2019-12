Il primo Natale senza Nadia Toffa: la mamma della conduttrice ha voluto rivelare alcuni aneddoti in ricordo di sua figlia.

La madre di Nadia Toffa, Margherita, ha aperto il suo cuore a proposito del dolore provato per questo primo Natale senza sua figlia, la conduttrice scomparsa il 13 agosto per un tumore.

Nadia Toffa: la madre

Per Margherita Rebuffoni quello del 2019 sarà il primo Natale senza sua figlia, Nadia Toffa. La madre della conduttrice, che finora ha vissuto il suo dolore nel massimo riserbo, ha dichiarato più volte di voler portare avanti il messaggio di sua figlia, e di fare in modo che quante più persone possibili rispettino il volere di Nadia. “Mi sembra di averla accanto”, ha dichiarato la donna, rivelando che Nadia Toffa credeva nella reincarnazione e che del Natale amava la spiritualità più che gli interni commerciali. La donna ha anche raccontato che il fidato bassotto della conduttrice scomparsa (che adesso vive con lei) si chiama Totò per un motivo ben preciso: “L’ha chiamata come il cane del fratello di un suo ex fidanzato.

Era morto dopo essere stato investito da un'auto, lei non l'aveva mai dimenticato", ha detto la donna.





Margherita Rebuffoni ha rivelato che sua figlia aveva allontanato tutti nel periodo prima di scomparire, compreso un uomo “molto dolce” con cui era impegnata sentimentalmente. “Si era innamorata di un uomo dolcissimo, ma poi aveva allontanato anche lui con la scusa che non l’accompagnava a fare la chemio e la radio: non era vero. Lui aveva capito e aveva rispettato la sua decisione”, ha confessato la donna. Nadia Toffa è scomparsa il 13 agosto dopo una dura lotta contro il cancro, e tantissimi sono i messaggi di affetto e cordoglio a lei inviati da amici, fan e colleghi del mondo dello spettacolo.