Gli astrologi Paolo Fox, Branko e Antonio Capitani hanno svelato cos'ha in serbo il 2020 per i nati sotto il segno dell'Acquario.

Ogni anno, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, arriva il momento di fare un bilancio dell’anno passato e iniziare a pensare ai buoni propositi per l’anno nuovo, cercando di fantasticare su cosa ci aspetti. Dare un’occhiata alle stelle potrebbe essere un valido aiuto nel conoscere ciò che ci riserva l’anno nuovo. Dunque, come è stato fatto per l’Oroscopo 2020 del Cancro, vediamo cosa dicono le stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario, affidandoci ai tre astrologi più noti sulla piazza: Paolo Fox, Branko e Capitani.

Oroscopo 2020 Acquario: le previsioni a confronto

L’Oroscopo di Paolo Fox, uno dei più popolari in Italia, vi aspetta in televisione con il solito appuntamento di Capodanno. Se preferite, invece, leggere le sue previsioni con più calma, potrete affidarvi al suo libro, da anni best seller in libreria.

Prenderemo, inoltre, in considerazione gli oroscopi di Branko Vatovec, autore del calendario Astrologico che abbiamo consultato in anteprima e del grande Antonio Capitani, conduttore radiofonico e redattore dell’oroscopo di Vanity Fair.

Oroscopo 2020 Acquario di Paolo Fox

Anche quest’anno Paolo Fox non ci fa mancare il suo oroscopo per l’anno nuovo. Per quanto riguarda la famiglia, l’astrologo annuncia un anno all’insegna di nuove responsabilità, coronate dal desiderio costante di cambiare vita. Dopo un inizio anno con Urano impegnato a scombinare i piani e una primavera colma di amore e sentimenti, bisognerà aspettare la fine del 2020 per una crescita professionale, in arrivo grazie all’attività di Giove e Saturno nel cielo dell’Acquario.

Attenzione al mese di marzo per le coppie: probabile calo del desiderio fisico del partner, anche se l’intesa cerebrale resterà intatta.

Altalenante, invece, la condizione fisica dei nostri amici Acquario nel corso dell’anno, tra picchi di benessere e mesi in cui si dovrà prestare attenzione.

Acquario, le previsioni di Branko

Vediamo ora invece cosa prospetta per l’Acquario l’altro grande astrologo della televisione italiana, Branko. Secondo l’oroscopista di Uno Mattina, l’Acquario attraverserà uno dei momenti migliori della propria vita. Sarà, infatti, un 2020 pieno di amore: Venere nel segno, sarà la prima ad accogliervi in questo anno tutto nuovo, caratterizzato da transiti di eccezionale importanza. Nonostante questo, Branko consiglia di tenersi vicine le persone care, in grado di rappresentare un valido aiuto nella vita di tutti i giorni, di accogliere in modo partecipe le novità che Urano in Toro potrebbe repentinamente portare e di rinunciare, ogni tanto, a qualche ora di lavoro per dedicarsi all’amore.





L’Oroscopo di Antonio Capitani

L’astrologo di Vanity Fair, Antonio Capitani, prospetta l’arrivo di grandi risultati in campo lavorativo, specialmente per chi, ultimamente, ha lavorato in autonomia, senza aspettarsi nulla dalla cooperazione degli altri, che, spesso, si è rivelata essere quasi nociva per i nati sotto questo segno di acqua.

In ambito sentimentale e sessuale ci si aspetta molto dal mese di aprile, quando Venere entrerà benefica nel segno.

E ancor di più dopo il 28 giugno, quando Marte apporterà la sua energia agli Acquario, concedendo loro successo e incontri proficui, a patto, però, di non adottare atteggiamenti prepotenti: in questo caso la fortuna potrebbe voltarsi dall’altra parte. In campo finanziario, invece, è bene segnarsi la data del 3 aprile, a partire dalla quale ci sarà un incremento dei guadagni, che durerà fino alla fine dell’anno, anche se ci saranno inevitabili spese per la casa nel corso del 2020.