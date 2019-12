Oroscopo 2020, le previsioni dei migliori astrologi della TV per i nati sotto il segno dello Scorpione: l'analisi di Paolo Fox, Branko e Antonio Capitani.

Grande attesa per le previsioni astrologiche del 2020. Infatti, tutti coloro che quotidianamente seguono lo zodiaco, non vedono l’ora di sapere se l’Oroscopo 2020 riserverà degli aspetti positivi nel campo del lavoro, dell’amore e dei soldi. Nelle principali trasmissioni televisive e sulle riviste settimanali non mancano le opinioni dei principali esperti in questo: stiamo parlando di Paolo Fox, Branko e Antonio Capitani. Vediamo, dopo l’Oroscopo 2020 sui Gemelli, cosa si devono aspettare i nati sotto il segno dello Scorpione.

Lo Scorpione 2020 di Branko

Branko, per questo segno, parte dall’analisi di ciò che è avvenuto durante quest’anno, ricco di soddisfazioni e di traguardi raggiunti. Il nuovo anno inizia proprio con la consapevolezza di aver raggiunto diverse mete impegnative, che sono state in grado di aumentare la stima e la consapevolezza nella propria persona.

Anche nel 2020 sarà l’aspetto professionale quello che riuscirà a portare le maggiori soddisfazioni.

Si potranno concretizzare nuovi progetti e nuove idee ma sarà necessario lavorare sodo e profondere grande impegno per realizzarli: con la massima concentrazione si potranno ottenere vittorie davvero importanti. I soldi saranno la diretta conseguenza di questo aspetto, con un miglioramento della situazione economica. Bisognerà, però, stare stare attenti a non fare investimenti azzardati. L’amore, invece, resterà leggermente da parte, in virtù del tempo dedicato all’ambito professionale.

Le previsioni 2020 di Paolo Fox per lo Scorpione

Paolo Fox, per lo Scorpione, prende in considerazione la posizione di alcuni pianeti in questo segno e in particolare di Urano, che con il suo influsso spingerà i nati sotto questo segno a tagliare, nel corso di quest’anno, tutto ciò che risulta superfluo.

Saranno molti gli incontri, anche con persone di caratteri molto diversi dall’uomo o dalla donna Scorpione: questo, però, non significa che sarà impossibile coltivarli e arrivare a qualche cosa di importante.

Il pianeta Marte influenzerà a fasi alternate l’aspetto professionale: nella prima parte dell’anno, infatti, la posizione del pianeta non favorirà lavoro e progetti, ma le cose cambieranno a partire da luglio, quando si assisterà ad un lento e progressivo miglioramento.





Antonio Capitani per lo Scorpione 2020

Anche Antonio Capitani inizia le sue previsioni astrologiche 2020 per lo Scorpione con il lavoro, dove si otterranno significativi risultati, con una sapiente miscela di astuzia e perseveranza. Questo si tradurrà con il perseguimento costante dei propri obiettivi, cercando, però, di fare leva sulle persone più importanti. Fortunatamente, per raggiungere questi obiettivi si potranno sfruttare le posizioni di Giove, Saturno, Nettuno e Plutone, che ripagheranno l’impegno profuso.

Anche in ambito economico si andrà incontro ad un anno molto positivo, caratterizzato da una forte impennata del saldo del conto corrente bancario.

Anche l’amore conoscerà un periodo relativamente positivo. Chi è single avrà l’opportunità di incontrare nuove persone, alcune delle quali risulteranno essere davvero interessanti. Infine, chi è già accoppiato potrà far rivivere la fiamma della passione, coinvolgendo in modo unico il proprio partner. Attenzione, però: Saturno potrebbe anche comportare un taglio netto nelle relazioni che appaiono ormai stanche.