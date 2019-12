Oroscopo 2020, le previsioni dei migliori astrologi della TV per i nati sotto il segno del Sagittario: l'analisi di Paolo Fox, Branko e Antonio Capitani.

Siamo arrivati ormai a pochi giorni dalla fine del 2019 e tutti coloro che seguono costantemente l’astrologia sono curiosi di conoscere gli sviluppi per il nuovo anno. Occorre conoscere le previsioni per i vari segni zodiacali, in modo da poter comprendere chi sarà più fortunato e chi invece dovrà impegnarsi maggiormente tutti i giorni. Per capire che cosa accadrà, ci siamo affidati ai principali esperti, ospiti in questo periodo, in diverse trasmissioni televisive. Si tratta di: Paolo Fox, Branko e Antonio Capitani. Dopo le previsioni dell’Oroscopo 2020 per in nati sotto il segno dello Scorpione e del Leone, vediamo cosa ci dicono nello specifico per il segno del Sagittario.

Paolo Fox: le previsioni 2020 per il segno del Sagittario

Da sempre Paolo Fox ha saputo affascinare tutti con le sue previsioni sui segni zodiacali e anche per il 2020 non è da meno.

Ha già infatti pubblicato un elenco dettagliato delle varie situazioni che si verranno a creare per ciascun segno. Secondo Fox, il 2020 sarà un anno che vedrà delle forti ripercussioni positive: più in ambito lavorativo e professionale che per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Chi è ancora single avrà l’opportunità di conoscere diverse persone e iniziare una relazione stabile con la più interessante. Chi vive già una storia importante, nel corso del 2020, potrà prendere una decisione di notevole spessore: come quella di convolare a nozze o di mettere in cantiere l’arrivo di un figlio.

Il mese di aprile, con un particolare allineamento planetario, sarà ottimo per procedere con l’avvio di nuovi progetti. La parte finale dell’anno porterà ottime soddisfazioni in campo lavorativo per coloro che svolgono un’attività già da diversi anni.

Branko e il Sagittario 2020

Secondo Branko, l’aspetto dominante dell’anno 2020 per il Sagittario, sarà rappresentato dal denaro, nonostante questo non rientri nei principali interessi del segno.

La solidità economica rappresenterà uno dei capisaldi del nuovo anno. Questa sarà una conseguenza della concretizzazione di progetti del passato. La rimozione di spese inutili contribuirà a tale stabilità. L’influsso benefico di Giove sarà di grande aiuto e non solo per consolidare la situazione economica. Le scelte degli investimenti saranno orientate nella giusta direzione e non verso attività potenzialmente fallimentari. Amore e lavoro andranno di pari passo, anche se con andamento altalenante. Le performance migliori si avranno soprattutto nella seconda parte dell’anno.





Antonio Capitani e le sue previsioni per il Sagittario

Anche Antonio Capitani vede l’aspetto lavorativo come quello maggiormente interessante per il segno del Sagittario. Le situazioni già in essere che si consolideranno, vedranno riconoscimenti significativi e nuove opportunità professionali per chi è alla ricerca di un impiego stabile.

Una maggiore sicurezza in ambito professionale si tradurrà di riflesso anche in una maggiore tranquillità dal punto di vista economico: le entrate tenderanno ad aumentare e permetteranno di far fronte a diversi tipi di spesa. Potrebbe essere il momento opportuno anche per pianificare un investimento importante, ad esempio l’acquisto di una nuova casa. Cosa prevede l’amore per questo segno nel 2020? Chi è single continuerà ad esserlo, se il suo obiettivo è quello di non prendere in considerazione le esigenze delle persone vicine. Diversa la situazione per chi vive già un rapporto di coppia, in quanto la vita a due si rinsalderà e sarà ritrovato un nuovo slancio nella quotidianità.