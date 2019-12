Grave lutto per Silvia Toffanin, che ne dà tristemente annuncio nel corso di Verissimo, evidentemente commossa e addolorata

Nel corso della penultima puntata di Verissimo del 2019, la padrona di casa Silvia Toffanin ha fatto un annuncio davvero commovente. La compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi ha di fatto rivelato la scomparsa prematura di una collaboratrice Mediaset, alla quale lei e tutto lo staff del programma erano evidentemente molto legati. All’annuncio del triste lutto, la voce dell’ex Letterina si è letteralmente spezzata, considerato che la donna doveva essere ancora molto giovane. In sostanza, alla fine della puntata di sabato 14 dicembre abbiamo visto un aspetto molto delicato di Silvia, commossa e distrutta dalla terribile notizia.

Silvia Toffanin addolorata

Come detto poc’anzi, sabato 21 dicembre andrà in onda l’ultima puntata di Verissimo di questo anno che si appresta a concludersi.

Nel salotto della bella e brava Silvia Toffanin ci sarà anche Rita Rusic, già prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4. La partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini dell’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è stata resa nota circa un paio di settimane fa, durante un’intervista al settimanale “Chi”.





Oltre alla produttrice, nello studio di Cologno Monzese sarà presente anche Alessandra Amoroso, una delle artiste più amate dal pubblico italiano. La ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi racconterà alla padrona di casa molti aspetti inediti della sua vita e della sua carriere, in una lunga intervista prima del Natale. Non mancheranno infine altri ospiti, nonché i saluti prima della lunga pausa natalizia.