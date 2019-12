Al Bano ha rivelato in anteprima la sua presenza al Festival di Sanremo 2020 insieme alla ex moglie e partner Romina Power

Nel corso della sua prima apparizione in tv dopo la morte della madre Jolanda, Al Bano Carrisi ha rilasciato una dichiarazione a dir poco inaspettata. Ospite infatti a “Porta a Porta” da Bruno Vespa, il noto cantante di Cellino San Marco ha di fatto rivelato che lui e Romina Power saranno presenti al prossimo Festival di Sanremo 2020. Al Bano e Romina non parteciperanno tuttavia come concorrenti in gara, ma solo come graditissimi ospiti. “Non ho più l’età”, ha precisato il cantante-contadino, mentre i fan attendono con ansia di rivedere sul palco dell’Ariston la celebre coppia a distanza di quattro anni dalla loro ultima ospitata nel 2015.

Al Bano ha dunque confermato la sua presenza alla 70a edizione del Festival della canzone italiana.

Il ritorno della popolare coppia formata da Al Bano e Romina Power a Sanremo è, come detto, molto attesa. Il cantautore pugliese aveva partecipato da solo come concorrente nel 2017, ma era stato eliminato nella quarta serata. Nel 1984 invece i due vinsero la gara con il noto brano Felicità. Sono dunque state molte le partecipazioni di Al Bano a Sanremo, 16 come Big e 2 come super ospite.

Sanremo: super ospite speciale

Intanto è stata anche confermata la presenza a Sanremo di un’altra eccellenza del panorama artistico nostrano. Si tratta di Roberto Benigni, che ha reso nota la sua partecipazione come ospite nel corso dell’intervista a “Che tempo che fa” da Fabio Fazio. “Sanremo per me è una fiaba, eccome se ci vado!”, ha dichiarato di fatto l’attore e regista, autore dello spettacolare “La vita è bella”.

“Io sono la cosa sicura di tutto il Festival”, ha poi sottolineato Benigni. “Amadeus non so se verrà! Quando mi dicono Sanremo, per me è come dire Pinocchio, è una favola”. Il 70esimo anniversario di Sanremo sarà dunque secondo lui la festa degli italiani più bella, pertanto sarà “un Sanremo straordinario!”.