Lo chef Antonino Cannavacciuolo apre le porte di Villa Crespi in occasione del Capodanno 2020: tutti i dettagli

Capodanno 2020 da Antonino Cannavacciolo: “Il periodo più magico dell’anno vissuto in un incantato Relais sulle rive del Lago d’Orta”. L’invito arriva direttamente da Villa Crespi, la maestosa dimora che appartiene allo chef. In occasione del Cenone del 31 dicembre, Cannavacciuolo ha preparato il menu per i suoi ospiti.

Capodanno 2020 da Antonino Cannavacciuolo: il menu

Come il collega Carlo Cracco, anche lo chef Antonino Cannavacciuolo si prepara ad accogliere i suoi ospiti all’indimenticabile Cenone di Capodanno presso Villa Crespi. Il magnifico hotel 5 stelle lusso ospita il ristorante 2 stelle Michelin di Cannavacciuolo. Per celebrare la fine del 2019, lo chef ha organizzato un Cenone: il menu fa venire l’acquolina in bocca.

Per cominciare verrà servito lo Stuzzichino dello Chef, subito dopo gli ospiti potranno gustare:

Branzino e caprino, erbe spontanee e mela verde

Carne cruda di Boves, ostrica e caviale Asetra

Tonno vitellato…

Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala

Linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale

Suprema di piccione, fegato grasso al gruè di cacao, salsa al Banyuls

Zampone, brodo di lenticchie, scampo in tempura

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Per concludere: Piccola pasticceria, babà e code di aragosta. Il costo di questa magica serata è di 300 euro a persona, bevande escluse.

Villa Crespi: l’esperienza di Capodanno

Per coloro che volessero trascorrere del tempo nella magnifica Villa Crespi, è possibile acquistare un pacchetto che comprende:

3 notti nella tipologia di camera o suite prescelta con colazione servita in camera

nella tipologia di camera o suite prescelta con colazione servita in camera In camera all’arrivo gli ospiti troveranno una bottiglia di prosecco selezione Cannavacciuolo, accompagnata da una selezione di frutta fresca e dolci tentazioni dalla pasticceria

gli ospiti troveranno una bottiglia di prosecco selezione Cannavacciuolo, accompagnata da una selezione di frutta fresca e dolci tentazioni dalla pasticceria Un massaggio JUST4U della durata di 60 minuti per persona. Ogni trattamento punta a fornire una risposta efficace a esigenze specifiche del corpo e della mente.

della durata di 60 minuti per persona. Ogni trattamento punta a fornire una risposta efficace a esigenze specifiche del corpo e della mente. Cena di San Silvestro(31 dicembre), per due persone presso il ristorante 2 stelle Michelin firmato dallo Chef Antonino Cannavacciuolo

Il prezzo di questa esclusiva esperienza a Villa Crespi parte da 1339,50 euro a persona.