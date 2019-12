Ecco come ha reagito Giulia De Lellis alla notizia che Andrea Iannone è risultato positivo all'antidoping: le parole dell'influencer

Da qualche mese a questa parte appaiono felici e innamorati come pochi. È così che Giulia De Lellis e Andrea Iannone si mostrano in tv e soprattutto sui social, dove aggiornano quotidianamente i loro fan con foto coccolose e piene d’amore. Eppure in queste ultime ore per la dolcissima coppia pare essere giunta quella che si suol definire una doccia gelida. Il campione di Moto GP, nonché ex fidanzato di Belen Rodriguez, è infatti risultato positivo ai test antidoping. Per tale motivo, l’atleta è stato anche sospeso dalla Federazione Internazionale Motociclismo.

Iannone e De Lellis in crisi?

Dopo tale notizia, come è facile immaginare, i rumors sulla giovane coppia si sono inesorabilmente amplificati. Andrea Iannone e Giulia De Lellis stanno insieme da poco meno di un anno, ma la loro storia sta già facendo sognare migliaia di fan.

Molti sono infatti gli ammiratori che li seguono entrambi con grande affetto sui rispettivi profili social. Se Iannone è dunque riuscito a dimenticare la soubrette argentina, anche la De Lellis pare aver messo da parte il rancore verso l’ex Andrea Damante, colpevole di numerosi tradimenti alle sue spalle. I due sono inoltre già andati a convivere da qualche settimana, evidenziando dunque quanto sia forte e passionale il loro sentimento.

Non appena giunta tuttavia la notizia di cui sopra, alcuni fan hanno tuttavia iniziato a domandarsi come abbia reagito la nota influencer. La decisione della Federazione ha scatenato in qualche modo anche una possibile crisi di coppia? La risposta della nostra Giulietta è arrivata in tempi record, ovviamente a mezzo social. Sul suo profilo Instagram la vulcanologa ha di fatto espresso il proprio punto di vista, scrivendo: “Chi ti conosce sa… Non servono altre parole”.

Il riferimento è ovviamente al fidanzato Iannone, che a sua volta si è detto sicuro e tranquillo in merito all’intera faccenda.