Prima ancora di diventare nota nella serie tv "Suits", Meghan Markle ha fatto la velina nello show americano "Deal or No Deal"

Meghan “Sparkle” è il soprannome datole dalla stampa britannica. Giocando di fatto sul suo cognome Markle e sull’aggettivo sparkle, che significa brillare, la bella duchessa del Sussex non pare tuttavia aver brillato così tanto durante una precisa esperienza televisiva. Come si vede dalle immagini tratte dallo show americano “Deal or No Deal”, l’allora giovanissima Meghan si trovava perlopiù nelle retrovie del programma. Per qualche episodio, tuttavia, l’attrice statunitense riuscì ad apparire come velina principale, aprendo le valigette che contenevano i soldi messi in palio per i concorrenti.

Dal 2006 al 2007, dunque, l’attuale chiacchieratissima consorte del principe Henry lavorò nella seconda stagione del programma americano per una trentina di puntate. Si trattava di una sorta di Affari Tuoi, prodotto dalla Nbc. Al posto dei pacchi c’erano però delle valigette: quella tenuta da Meghan Markle era principalmente la numero 24. Adesso quel particolare oggetto andrà persino all’asta, dal 16 al 19 dicembre a Hollywood. Il memorabilia partirà infatti con una base di 6500 dollari.

Meghan Markle: passato da velina

A rendere noto il passato da velina dell’ex attrice di Suits era già stata Chrissy Teigen nel 2018. L’ex modella, ora felicemente sposata niente meno che con John Legend, ha anche ironicamente commentato: “A ripensarci, avrei potuto diventare io la futura principessa d’Inghilterra”.

“La ricordo molto dolce e gentile, un caso raro”, ha aggiunto ancora la Taiger, che ha condiviso la gavetta con il futuro membro della famiglia reale. La donna ha però precisato di essere apparsa solo in otto episodi del suddetto show, dal 2007 al 2008. Meghan Markle pare invece che abbia affermato che la cosa per lei più fastidiosa era restare in piedi per tanto tempo col tacco 13.