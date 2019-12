Cecilia Rodriguez ha detto la sua per la prima volta sul rapporto con Andrea Iannone e Giulia De Lellis.

Cecilia Rodriguez ha rivelato quali sarebbero i suoi rapporti con Andrea Iannone e la fidanzata Giulia De Lellis: il primo è stato legato a sua sorella Belen Rodriguez per diverso tempo, e la De Lellis è entrata insieme a lei nel GF Vip.

Cecilia Rodriguez: i rapporti

“Con Iannone ho chiuso”, così Cecilia Rodriguez ha liquidato le domande a proposito dei suoi rapporti con l’ex “cognato”, Andrea Iannone, a lungo fidanzato con Belen prima che la showgirl decidesse di tornare insieme al suo ex marito, Stefano De Martino. La sorellina della showgirl argentina ha riferito di non aver più voluto frequentare il pilota di moto GP per rispetto della sua famiglia.





Per quanto riguarda l’attuale fidanzata di Andrea Iannone, l’ex gieffina Giulia De Lellis che proprio insieme a Chechu entrò nella casa del Grande Fratello Vip, la fidanzata di Ignazio Moser ha riferito che, pur avendo imparato a conoscerla senza preconcetti, le due non sarebbero mai state amiche.

Insomma, non ci sarebbe proprio alcun tipo di rapporto tra lei, Iannone e De Lellis.

A Cecilia è stato chiesto anche se avesse in mente di sposare al più presto il suo Ignazio Moser, ma lei ha specificato che essendo andati a convivere quasi subito non sentirebbe questa urgenza, specie perché avrebbe paura di rovinare in qualche modo il suo rapporto con l’ex ciclista, con cui l’amore sbocciò proprio durante quella fatidica edizione del Grande Fratello Vip in cui lei era ancora fidanzata con Francesco Monte.